छुरी एकलव्य विद्यालय में अव्यवस्थाएं, एक माह में तीसरी बार छात्रों का प्रदर्शन, कटघोरा कोरबा मार्ग किया जाम
छुरी एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने अव्यवस्थाओं को लेकर तीसरी बार सड़क पर पर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 7:07 PM IST
कोरबा : छुरी स्थित एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों का आक्रोश एक महीने में तीसरी बार सड़क पर दिखाई दिया. स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायतों का समाधान नहीं होने से बच्चे नाराज हैं, जिसके कारण गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर बैठ गए.बच्चों के सड़क पर बैठने के कारण कटघोरा-कोरबा मार्ग पर जाम लग गया. चक्काजाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. लगभग 4 घंटे तक मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस भी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद बच्चे सड़क से हटने को तैयार हुए.
शिकायतों का निराकरण नहीं होने से नाराजगी
लगातार शिकायत और आश्वासन के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं होने से बच्चों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इससे पहले विद्यार्थियों ने कटघोरा विधायक और सहायक आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायत रखी थी. इसके बाद इसी स्थान पर सडक़ जाम कर दोबारा विरोध जताया गया. अब छात्रों ने तीसरी बार आंदोलन किया है, जबकि दूसरी बार चक्काजाम कर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है. पिछली बार भी एसडीएम कटघोरा, तहसीलदार और सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे थे. अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और मामले का समाधान कराने का आश्वासन दिया था.
कटघोरा कोरबा मार्ग रहा बाधित
विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी प्रमुख समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर विद्यार्थियों ने गुरुवार को फिर से सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया. छात्र-छात्राओं के सडक़ पर बैठने से कटघोरा से कोरबा जाने वाले मुख्य मार्ग पर यातायात कुछ घंटों के लिए थम गया था.
जल्दी करेंगे समस्याओं का निराकरण
मौके पर पहुंचे कटघोरा के एसडीएम टीआर भारद्वाज ने बताया कि छुरी स्थित एकलव्य विद्यालय के बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए थे. उन्होंने चक्का जाम कर दिया था. आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया है.
प्राचार्य से जुड़ी को शिकायतें हैं, जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा पेयजल को लेकर कुछ समस्या थी. जिसका समाधान किया गया है. पिछली बार जब छात्रा ने आंदोलन किया था तभी प्राचार्य को छुट्टी पर भेज दिया गया था. अभी अन्य शिक्षक प्रभार में हैं. अन्य जो भी बातें छात्र कह रहे हैं, उसके आधार पर जांच की जाएगी. जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी- टीआर भारद्वाज, एसडीएम कटघोरा
उठ रहे हैं सवाल
लगातार तीसरी बार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन ने प्रशासनिक व्यवस्था और शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं. पिछले आंदोलन में छात्रों को आश्वासन दिया गया था. लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई. इसके पश्चात अब छात्र लगातार फिर से आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने घंटों सड़क जाम कर रखा था.
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