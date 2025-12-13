SIR सर्वे में राजनीतिक दलों की भूमिका निराशाजनक, BLA2 की नियुक्ति में पार्टियां नहीं ले रही खास रूचि
एसआईआर सर्वे में BLA की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दलों की निराशाजनक भूमिका.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 9:08 PM IST
देहरादून: देश भर में कांग्रेस, चुनाव के दौरान होने वाली डुप्लीकेट और फर्जी वोटिंग को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रही है. लेकिन उत्तराखंड में होने जा रहे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए ब्लॉक लेवल एजेंट BLA-1 और BLA-2 की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस बेहद उदासीन नजर आ रही है. हाल ही में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर के तकरीबन 11 हजार बूथों पर सभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा तकरीबन 4 हजार BLA2 ही अब तक नियुक्त किए गए हैं और यह संख्या पूरे देश भर में उत्तराखंड और पंजाब की सबसे कम है.
क्या होता हैं ब्लॉक लेवल एजेंट? अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे के अनुसार, प्रदेश में स्पेशल इंटेंशन रिवीजन (SIR) सर्वे के लिए राजनीतिक दलों को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आने वाले किसी भी तरह के निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया जा सके और निर्वाचन पर या फिर सरकार पर किसी तरह के पक्षपात का आरोप ना लगे.
दरअसल, निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए SIR सर्वे में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा स्तर पर BLA 1 एजेंट नियुक्त करना है तो वहीं बूथ स्तर पर BLA-2 की नियुक्ति को लेकर निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम और एनपीपी शामिल हैं.
उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इन छह राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल नहीं है. ऐसे में उत्तराखंड में मौजूद 11 हजार 733 बूथों पर अब तक प्रदेश के दो प्रमुख बड़े दलों में भाजपा द्वारा 2836 और कांग्रेस द्वारा 1259 BLA-2 यानी अब तक मात्र सभी राजनीतिक दलों द्वारा कुल केवल 4155 BLA2 ही अप्वॉइंट किए गए हैं, जो की बहुत कम है.
भाजपा का कांग्रेस पर निशाना: इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए समय से पहले अपने सभी बूथों पर BLA2 की नियुक्ति कर दी जाएगी. कांग्रेस पर निशान साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि
उन्हें नहीं लगता है कि कांग्रेस यह काम कर पाएगी. क्योंकि कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है. जबकि भाजपा के पास संगठन का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोगों की भरमार है. -विनोद चमोली, भाजपा प्रवक्ता
वोट चोरी का प्रचार कर रही कांग्रेस: भाजपा प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि, अभी जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों से अपील की जारी है कि वह अधिक से अधिक अपने ब्लॉक लेवल एजेंट की नियुक्ति करें और वोटर लिस्ट को सही करने में अपना सहयोग प्रदान करें. लेकिन कांग्रेस इस काम को करने में विफल साबित हो रही है. कांग्रेस, वोट चोरी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.
कांग्रेस को बेमतलब के मुद्दों पर राजनीतिक रोटी सीखने से अच्छा है कि वह एसआईआर में अपना सहयोग दें और अपने ब्लॉक लेवल एजेंट जल्द से जल्द नियुक्त करके वोटर लिस्ट में सुधार करें. यदि उन्हें लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो उसको चुनाव से पहले ठीक करवा दें. -विनोद चमोली, भाजपा प्रवक्ता
कांग्रेस के संगठन को कमजोर समझना बेवकूफी: वहीं कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, यदि भाजपा के लोग यह समझ रहे हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है या फिर लोग नहीं है तो यह बीजेपी का बचकाना बयान है.
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदेश में राजनीतिक दल ब्लॉक लेवल एजेंट बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और इसमें भाजपा भी शामिल है. बीएलए बनाने में भाजपा कांग्रेस से थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है. -गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड
ब्लॉक लेवल एजेंट बनाने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है. यह उसी तरह का बयान है कि अभी मैच चल रहा है और आपने अपने बड़े हुए स्कोर को देखकर अपनी जीत घोषित कर ली. जो समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है, उसके भीतर कांग्रेस अपने सभी ब्लॉक लेवल एजेंट तैनात कर देगी. -गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड
वोट चोरी के नारे पर तटस्थ कांग्रेस: वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अभी भी अपने स्टैंड पर बरकरार है. उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि, भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रही है. ऐसे आपको कई लोग आसानी से मिल जाएंगे, जो कई सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके वोट काटे गए हैं या फिर अन्य किसी जगह पर डाले गए हैं. यह वोट चोरी का ही एक स्वरूप है. इस तरह की शिकायत बंद होनी चाहिए. इसके लिए चुनाव आयोग को काम करने की जरूरत है.
स्पेशल इंटेंशन रिवीजन के जरिए यदि चुनाव आयोग अपनी गलतियों को सुधरता है तो यह अच्छी बात है. लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी के लिए वोट की व्यवस्था करते हैं तो कांग्रेस इसका बड़ स्तर पर विरोध करेगी. -गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड
ये भी पढ़ें: