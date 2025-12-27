ETV Bharat / state

नैनवा में 2 नाबालिगों के अपहरण की अफवाह से हड़कंप, तलाश में निकली पुलिस को गंगापुर स्टेशन पर मिले 5 बच्चे

परिजनों ने एक युवक पर अपहरण का अंदेशा जताया था, लेकिन बच्चों ने मर्जी से घर छोड़ने की बात कही.

Police Station Nainwa, Bundi
पुलिस थाना नैनवा, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 1:51 PM IST

बूंदी: जिले के नैनवा कस्बे में दो नाबालिग बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की सूचना से शुक्रवार को हड़कंप मच गया. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई तो नैनवा पुलिस के हाथ-पांव फूल गए. हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी सूझबूझ और सतर्कता से शुक्रवार देर रात उस समय राहत मिल गई, जब बच्चों को गंगापुर रेलवे स्टेशन से सकुशल डिटेन कर लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि दो बच्चों के अपहरण की बात कही जा रही थी, वहां पांच नाबालिग मिले.

नैनवा थाना प्रभारी सहदेव मीणा ने बताया कि शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे नैनवा पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे के दो नाबालिग बच्चे अचानक लापता हो गए. परिजनों ने आशंका जताई कि एक युवक बच्चों को बहला-फुसला अपहरण कर ले गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तलाश शुरू की. कस्बे से लेकर संभावित मार्गों तक पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गईं. देर रात तक मामले पर नजर रखी. तकनीकी मदद ली गई.

नैनवा से उनियारा होते हुए गंगापुर पहुंचे: थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक बच्चे के पास मोबाइल फोन था. पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, जो उनियारा, सवाई माधोपुर और आखिर गंगापुर रेलवे स्टेशन आई. इस आधार पर पुलिस टीम गंगापुर भेजी, जहां स्टेशन परिसर से सभी पांच बच्चों को डिटेन किया. देर रात सभी पांचों नाबालिगों को नैनवा लाए. पूछताछ में बच्चों ने अपहरण से इनकार किया. वे अपनी मर्जी से घर से निकले थे. पुलिस के अनुसार दो बच्चे 14, एक 15 और दो 16 साल उम्र के हैं. अहम खुलासा तब हुआ कि जिन दो बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनके तीन अन्य साथी भी घर से निकले थे, लेकिन इनके परिजनों को यह जानकारी नहीं थी.

मथुरा जाने वाले थे: सीआई मीणा ने कहा कि लोकेश के अपहरण की बात झूठी निकली. ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आया. बच्चों ने किसी अपहरण या दबाव से मना किया. यह परिजनों की आशंका थी, जो अफवाह साबित हुई. हालांकि पुलिस ने हर पहलू से जांच की.पुलिस पूछताछ में संकेत मिले कि बच्चे गंगापुर से मथुरा जाने की फिराक में थे. उनके पास महज 500 रुपए थे. इनके सहारे आगे की यात्रा की योजना थी. पुलिस ने कहा कि बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा.

