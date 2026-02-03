ETV Bharat / state

गिरिडीह भाजपा में 'ऑल नॉट वेल', पार्टी ने मेयर प्रत्याशी का किया समर्थन तो तीन ने कर ली नामांकन की तैयारी!

गिरिडीहः नगर निकाय का चुनाव भले ही दलगत नहीं है लेकिन राजनीतिक दल किसी न किसी प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने भी महापौर (मेयर) के लिए पार्टी के नेता डॉ. शैलेंद्र चौधरी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है. रांची से यह घोषणा की गई. इसके बाद मंगलवार को डॉ. चौधरी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया.

अब यह सवाल उठने लगा है कि भाजपा से जुड़े जिस भी कार्यकर्त्ता ने दावेदारी की थी वे कितना सहज होकर काम करेंगे. इस मामले पर भाजपा के उन नेताओं का नब्ज टटोला गया जो महापौर की दौड़ में खुद को सक्षम पा रहे हैं. इस बातचीत से यह समझ में आया कि मेयर चुनाव को लेकर गिरिडीह भाजपा में सबकुछ ठीक नहीं है. भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, जिला कार्यसमिति सदस्य नागेश्वर दास, भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रकाश दास ने नामांकन करने की बात कहीं है. जबकि भाजपा नेता महेश राम ने नामांकन करने की बात से इंकार किया है.