चल नहीं पाते थे नितीश, मां गोद में उठाकर ले जाती थीं स्कूल, अब UPSC किया क्रैक
महेंद्रगढ़ के दिव्यांग युवा नितीश कुमार ने पांचवें प्रयास में यूपीएससी में AIR 847 हासिल कर संघर्ष और मेहनत की मिसाल पेश की.
Published : March 9, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 2:07 PM IST
महेंद्रगढ़: जिले के गांव खटोटी कला के रहने वाले दिव्यांग युवा नितीश कुमार ने अपनी मेहनत और अटूट हौसले से वह मुकाम हासिल किया है, जो लाखों युवाओं का सपना होता है. देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नितीश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 847 हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
खास बात यह है कि शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे. पांचवें प्रयास में मिली इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है.
पांचवें प्रयास में मिली बड़ी कामयाबी: नितीश कुमार ने बताया कि, "यह मेरा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पांचवां प्रयास था और इस बार मुझे सफलता मिली. इस बार भगवान की कृपा और मेरी मेहनत रंग लाई. मैंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा. आखिरकार मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 मिली, जिससे मैं बहुत खुश हूं.” उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में गर्व और खुशी का माहौल है. गांव के लोग भी इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं.
एक प्रेरणा से बदली दिशा: नितीश कुमार ने बताया कि, "शुरुआत में मैं लॉ करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर पढ़ाई संभव नहीं हो सकी. स्कूल के एक कार्यक्रम में उपायुक्त को देखकर मुझे सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा मिली और तभी मैंने तय किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है.”
घर से ही की पूरी तैयारी: नितीश कुमार ने बिना किसी कोचिंग के घर से ही ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की तैयारी की. उन्होंने पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई की. उन्होंने बताया, “मैं रोजाना करीब दस से ग्यारह घंटे पढ़ाई करता था. रात को दस से ग्यारह बजे के बीच सो जाता था और सुबह जल्दी उठकर पूरे अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करता था. ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाओं ने मुझे घर बैठे तैयारी करने का मौका दिया.”
शिक्षा का मजबूत आधार: नितीश कुमार की स्कूली शिक्षा गांव के राजकीय विद्यालय से हुई. इसके बाद उन्होंने सीएल पब्लिक स्कूल से ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई पूरी की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कृष्णा नगर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद में नारनौल पीजी कॉलेज से हिंदी विषय में एमए किया. शिक्षा के प्रति उनका समर्पण ही उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा.
मां बनी सबसे बड़ी प्रेरणा: नितीश कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, खासकर अपनी मां को दिया. उन्होंने कहा, “मेरी मां मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मुझे हमेशा उनका प्यार और सहयोग मिला है. मैं चाहता था कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल उन्हें मिले और परिवार का नाम रोशन हो.”
रिजल्ट वाले दिन हुए भावुक: रिजल्ट के दिन का अनुभव बताते हुए नितीश कुमार भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उन्हें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता चला था कि उस दिन रिजल्ट आ सकता है. उन्होंने कहा, “उस समय मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और शिव चालीसा तथा शिव रुद्राष्टकम का जाप कर रहा था. जब मैंने कंप्यूटर पर रिजल्ट देखा और अपना रोल नंबर पाया तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी मेहनत सफल हो गई है. इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भाई को यह खुशखबरी दी."
"खेत में काम कर रही मां को दी खुशखबरी": नितीश कुमार ने बताया कि, "रिजल्ट देखने के बाद मैंने सबसे पहले अपने भाई को बताया और फिर मां को फोन किया. उस समय वह खेत में सरसों की कटाई कर रही थीं. जब उन्हें यह खबर मिली तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा.”
मां हुईं भावुक: नितीश कुमार की मां केला देवी ने भावुक होकर कहा, “जब नितीश छोटा था तो मैं उसे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी होने पर वापस लेकर आती थी. आज उसकी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह मेरे लिए गर्व का पल है.”उन्होंने अन्य माता-पिता से भी अपील की कि वे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई से दूर न करें. केला देवी ने कहा, “अगर बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो भी उन्हें पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहिए. माता-पिता को चाहिए कि वे उनका पूरा सहयोग करें ताकि वे भी जीवन में आगे बढ़ सकें.”
पिता हुए गर्वित: नितीश कुमार के पिता श्रद्धानंद ने बताया कि, “हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. उसने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से तैयारी की और कभी कोचिंग नहीं ली. उसकी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही आज यह सफलता मिली है."
गांव में खुशी का माहौल: नितीश कुमार की सफलता से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर है. लोग लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है, “नितीश ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है. उसकी सफलता हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है. कठिन परिस्थितियों में भी उसने हार नहीं मानी और आज बड़ी उपलब्धि हासिल की है.”
दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा बने नितीश: नितीश कुमार की कहानी केवल एक सफलता की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का उदाहरण है. उनकी उपलब्धि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं. यह सफलता बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती.
