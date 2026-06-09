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22 साल के कुलदीप का नहीं बन पा रहा आधार कार्ड, हर बार निराश होकर लौटना पड़ता है वापस

सिस्टम की बेरुखी: आधार कार्ड न बनने से दिव्यांग युवक सरकारी योजनाओं से वंचित

दिव्यांग कुलदीप का नहीं बन पाया आधार कार्ड
दिव्यांग कुलदीप का नहीं बन पाया आधार कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:59 PM IST

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पांवटा साहिब: मुगलूवाला-करतारपुर में एक कच्चे और पुराने घर के बरामदे में एक चारपाई दिन रात डली रहती है. इसी चारपाई पर कुलदीप दिनभर बंधा रहता है. इशारों में लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता है. माता-पिता और बहन दिन रात उसकी देखभाल में लगे रहते हैं. कुलदीप की जिंदगी के 22 साल इसी चारपाई पर बीत गए. उसे शायद अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह चारपाई पर काटनी पड़े.

कुलदीप पहले से दिव्यांग और मानसिक तौर पर कमजोर है. इस दर्द को तो कुलदीप और उसके परिवार झेल ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी पीढ़ा सिस्टम की अनदेखी की है, और यही व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है. 22 वर्षीय कुलदीप का अधिकांश समय चारपाई पर ही गुजरता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक उसका आधार कार्ड नहीं बन पाया. इसी वजह से वह सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और दिव्यांग पेंशन से आज तक वंचित है.

चरपाई पर रहता है कुलदीप
चरपाई पर रहता है कुलदीप (ETV Bharat)

नहीं मिला दिव्यांगों के लिए चलाई योजना का लाभ

कुलदीप की मां बताती हैं कि 'बेटे की हालत ऐसी है कि उसे हर समय निगरानी में रखना पड़ता है. बेटा खुद चल फिर नहीं सकता और बोलने में भी असमर्थ है, लेकिन आज तक उसे दिव्यांगों के लिए चलाई किसी योजना का लाभ नहीं मिला क्योंकि उसका आधार कार्ड ही नहीं. कई बार बेटे का आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन फिंगर प्रिंट और आंखों का स्कैन सही से न होने के कारण बेटे का आधार कार्ड हर बार रिजेक्ट हो जाता है. आधार सेंटर से हमें फिर बार बार लौटा दिया जाता है.'

परिवार कई बार लगा चुका है योजनाओं का लाभ देने की गुहार
परिवार कई बार लगा चुका है योजनाओं का लाभ देने की गुहार (ETV Bharat)

मां को बेटे के भविष्य की चिंता

मां की आंखों में दर्द साफ झलकता है. वो कहती हैं, 'आज मैं जिंदा हूं तो बेटे की देखभाल कर रही हूं. आज जैसे-तैसे बेटे की देखभाल गरीबी में कर रहे हैं. परिवार आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है. मेरे बाद इसका क्या होगा?' यह सवाल सिर्फ एक मां का नहीं, बल्कि उस सिस्टम से भी है जो वर्षों बाद भी एक दिव्यांग युवक को आधार कार्ड नहीं बनवा पाया.

नहीं बन पा रहा आधार कार्ड
नहीं बन पा रहा आधार कार्ड (ETV Bharat)

राशन कार्ड में भी दर्ज नहीं हो पाया नाम

परिवार के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन आधार कार्ड न होने के कारण कुलदीप का नाम न परिवार के राशन कार्ड में भी नहीं है और न ही उसे किसी सुविधा का लाभ मिल पा रहा है. आधार कार्ड न होने से दिव्यांग पेंशन भी नहीं लग पा रही है.

जूते सिलने का काम करते हैं कुलदीप के पिता

कुलदीप के पिता पहले मजदूरी करते थे, लेकिन कमर दर्द के चलते मजदूरी भी छूट गई. परिवार का खर्च चलाने के लिए जूता सिलाई की ही दुकान खोल ली. अब वहीं, दिनभर में 50 से 100 रुपये कमाई होती है, उसी से खर्च चलता है. बेटी भी एक कंपनी में काम करती है, उससे थोड़ी बहुत परिवार की मदद हो जाती है. परिवार किसी तरह परिवार का पेट पाल रहा है. इस कमाई से एक दिव्यांग बेटे का खर्च निकालना मुश्किल है.

नहीं बन पा रहा आधार कार्ड
आधार कार्ड न होने से नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ (ETV Bharat)

कई बार गुहार लगा चुका है परिवार

समय के साथ कुलदीप बड़ा हो रहा है, उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकारी सहायता का दरवाजा अब भी उसके लिए बंद है. परिवार का कहना है कि वो सिस्टम के आगे बार-बार गुहार लगाते-लगाते थक चुके हैं. कुलदीप के पिता ने बताया कि 'आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगाए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ.'

अब परिजनों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार से मांग की है कि कुलदीप का आधार कार्ड जल्द बनाया जाए, ताकि उसे दिव्यांग पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. सवाल यह है कि आखिर एक दिव्यांग युवक को अपनी पहचान और अधिकार पाने के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

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