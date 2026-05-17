दुर्ग में दिव्यांग महिला की संदिग्ध मौत, बेटे पर हत्या का शक, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ
जेवरा चौकी क्षेत्र में चौकी से 100 मीटर दूर दिव्यांग महिला की लाश मिली, बेटा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ, उसी पर शक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 3:10 PM IST
दुर्ग: जिले के जेवरा चौकी क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिव्यांग महिला की संदिग्ध रूप से मौत का मामला सामने आया है. यह वारदात पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हत्या की आशंका पर मृतका के बेटे को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.
बेटा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ
दरअसल मृतका की पहचान सरस्वती पटेल (लगभग 40 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सरस्वती शारीरिक रूप से दिव्यांग थी और अपने बेटे अश्वनी पटेल के साथ रहती थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव घर में मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी .मामले में पुलिस ने मृतका के बेटे अश्वनी पटेल को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि अश्वनी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है.
हत्या की वजह साफ नहीं
पुलिस को शुरुआती जांच में बेटे पर शक है और इसी आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है. वहीं एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
FSL टीम और पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. वहीं क्षेत्र में इस घटना को लेकर दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है.