जज्बे को सलाम! दोनों हाथों से दिव्यांग चिराग ने मुंह से पेन पकड़कर दी LDC परीक्षा, बोले- मंजिल अभी बाकी है
वे आरएएस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित कई परीक्षाएं दे चुके हैं. शिक्षक भर्ती में उनका चयन भी हो चुका है.
Published : July 6, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 1:05 PM IST
बांसवाड़ा : हौसला बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है. बांसवाड़ा के चिराग जैन ने इस कथन को चरितार्थ किया है. मौका था एलडीसी भर्ती परीक्षा का, जहां सभी कैंडिडेट्स के साथ ही चिराग भी एग्जाम देने पहुंचे. दोनों हाथों से दिव्यांग चिराग ने मुंह से पेन पकड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी.
बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा निवासी चिराग जैन ने रविवार को आयोजित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) भर्ती परीक्षा में शामिल होकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्हें देखकर परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी और कर्मचारी भी उनके जज्बे की सराहना करते नजर आए. इलेक्ट्रिक शॉक के कारण चिराग के दोनों हाथ काटने पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया.
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चिराग ने बताया कि शुरुआत में मुंह से लिखना बेहद कठिन था, लेकिन लगातार अभ्यास से उनकी लिखने की गति बढ़ती गई. आज वे सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं देने में सक्षम हैं. वे आरएएस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित कई परीक्षाएं दे चुके हैं. इतना ही नहीं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में उनका चयन भी हो चुका है. उनका कहना है कि जीवन में संघर्ष जरूर है, लेकिन हिम्मत हारना कभी विकल्प नहीं रहा.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 जुलाई को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई. पहली पारी में 6576 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 5573 ने परीक्षा दी, जबकि 803 अनुपस्थित रहे. सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सघन जांच और सीसीटीवी निगरानी के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. दूसरी पारी की परीक्षा भी निर्धारित समय पर आयोजित की गई.