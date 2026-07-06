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जज्बे को सलाम! दोनों हाथों से दिव्यांग चिराग ने मुंह से पेन पकड़कर दी LDC परीक्षा, बोले- मंजिल अभी बाकी है

मुंह से पेन पकड़कर लिखते चिराग ( ETV Bharat Banswara )