'जाएं तो जाएं कहां': सड़क पर बैठे दिव्यांग बच्चों की भर आई आंखें, समाज कल्याण विभाग का अपना दावा
न तो हमें अच्छा खाना मिलता है, न हमें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या स्कूल में उपलब्ध है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 9:50 AM IST
जगदलपुर: आड़ावाल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए शासन की ओर से स्कूल खोला गया है. शासन की कोशिश है कि जो बच्चे देख, सुन और बोल नहीं सकते, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले ताकि वो अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकें. लेकिन शासन की इस मंशा पर अब यहां पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे ही सवाल खड़े कर रहे हैं. बच्चों का कहना है कि उनका स्कूल लंबे वक्त से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है. शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
शिक्षकों की मांग पर दिव्यांग बच्चों का प्रदर्शन
स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किए जाने की मांग को लेकर, मंगलवार को दिव्यांग छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना था कि जब भी वो स्कूल में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हैं, तो उनको स्कूल से बाहर निकालने या फिर टीसी देने की धमकी जिम्मेदारों की ओर से दी जाती है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर उनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है, तो उनका ये हक है कि वो अपनी जायज मांगों को स्कूल प्रबंधन के सामने रखें. छात्रों का आरोप है कि जब भी वो अपनी मांगें स्कूल प्रबंधन के सामने रखते हैं, उनको स्कूल से टीसी देने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है.
हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है. हम चाहते हैं कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को समय रहते दूर किया जाए. लंबे वक्त से हम लोग स्कूल प्रबंधन से इस बात को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं. पहले तो हमारी बातों को स्कूल प्रबंधन ने अनसुना कर दिया, फिर जब हमने दोबारा शिकायत दी तो हमें स्कूल से निकालने और टीसी देने की धमकी दी जा रही है. आज हम सड़क पर उतरे हैं तो संभव है हमें नोटिस भी भेजा जाए: प्रदर्शन में शामिल छात्र
हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी दूर की जाए. बच्चों की शिकायत के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे. जो मेन्यू डिसाइड है उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है. फिर भी हम एक बार उसे चेक करेंगे: सुचित्रा लकड़ा, उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग
दिव्यांग बच्चों को स्कूल में मिलने वाली जरूरी सुविधाएं
- स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए
- स्कूल में बच्चों को बेहतर पोषण आहार मिलना चाहिए
- आवासीय स्कूल है तो सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होने चाहिए
- स्कूल में गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए
- बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में रैंप और रेलिंग होने जरूरी
- बच्चों की शारीरिक स्थिति के हिसाब से चेयर की सुविधा मिलनी चाहिए
- पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, ऑडियोबुक, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होने चाहिए
- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की किताबें और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बड़े अक्षरों वाली अध्ययन सामग्री मुफ्त मिलनी चाहिए
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक का बयान
समाज कल्याण विभाग की उपसंचालक सुचित्रा लकड़ा ने आड़ावाल स्कूल में शिक्षकों की कमी का होना स्वीकार किया है. सुचित्रा लकड़ा ने बताया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. छात्रावास से जुड़ी शिकायतों पर भी हमारी ओर से ध्यान दिया जा रहा है. हमारी कोशिश है कि वहां पर अन्य कर्मचारियों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए. सुचित्रा लकड़ा ने बताया कि विद्यालय में जो मील मेन्यू है उसके अनुसार ही भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
समाज कल्याण विभाग का काम
छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग समाज के कमजोर, वंचित, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान, सुरक्षा और विकास के लिए काम करता है. समाज कल्याण विभाग शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त (निःशक्त) व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और पुनर्वास कार्यक्रम चलाना इसकी जिम्मेदारी के भीतर आता है. विभाग छोटे बच्चों (0-6 वर्ष) के पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए योजनाएं भी संचालित करता है. साथ ही ये विभाग बाल श्रम, मानव तस्करी, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान समय-समय पर चलाता रहता है.
'बाबूजी हमसे न हो पाएगा': 5G के युग में मिली 2G वाली जिंदगी, पहाड़ युग में जी रहे गढ़वार वालों की कहानी
VIDEO EXPLAINER:छत्तीसगढ़ पर अलनीनो का प्रभाव, सूखे गले और खेत कह रहे पानी की कहानी, उपाय नहीं किए तो जल जंगल जमीन बचाना होगा मुश्किल
Explainer: बस्तर से कांग्रेस की बुनियाद वाली राजनीति, राहुल का मंत्र, प्रियंका की नीति से बनेगी रणनीति, कितना पड़ेगा बीजेपी पर भारी