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'जाएं तो जाएं कहां': सड़क पर बैठे दिव्यांग बच्चों की भर आई आंखें, समाज कल्याण विभाग का अपना दावा

शिक्षकों की मांग पर दिव्यांग बच्चों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

जगदलपुर: आड़ावाल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए शासन की ओर से स्कूल खोला गया है. शासन की कोशिश है कि जो बच्चे देख, सुन और बोल नहीं सकते, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले ताकि वो अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकें. लेकिन शासन की इस मंशा पर अब यहां पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे ही सवाल खड़े कर रहे हैं. बच्चों का कहना है कि उनका स्कूल लंबे वक्त से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है. शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

शिक्षकों की मांग पर दिव्यांग बच्चों का प्रदर्शन स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किए जाने की मांग को लेकर, मंगलवार को दिव्यांग छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना था कि जब भी वो स्कूल में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हैं, तो उनको स्कूल से बाहर निकालने या फिर टीसी देने की धमकी जिम्मेदारों की ओर से दी जाती है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर उनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है, तो उनका ये हक है कि वो अपनी जायज मांगों को स्कूल प्रबंधन के सामने रखें. छात्रों का आरोप है कि जब भी वो अपनी मांगें स्कूल प्रबंधन के सामने रखते हैं, उनको स्कूल से टीसी देने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है.