ETV Bharat / state

जनसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास! बीजेपी प्रत्याशी पर जमीन कब्जाने का आरोप

नालंदा में दिव्यांग ने आत्मदाह का प्रयास कि है. उसने BJP प्रत्याशी पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया.

ATTEMPTED SELF IMMOLATION
आत्मदाह के लिए बैठा शख्स (ईटीवी भारत)


By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
नालंदा: बीजेपी की चुनावी जनसभा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. जनसभा स्थल के बाहर एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. पीड़ित ने भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है. हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

आत्मदाह का प्रयास, मची अफरातफरी: घटना बिहारशरीफ के अस्पताल चौक के पास उस समय हुई, जब गृहमंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों के साथ जनसभा स्थल के बाहर पहुंचा. उसने अपने हाथ में एक तख्ती पकड़ रखी थी, जिसमें लिखा था, "मैं बीजेपी का समर्थक हूं, साथ ही मंत्री व भाजपा विधायक प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार का पड़ोसी हूं, जो मेरी जमीन कब्जा रहा है. माननीय अमित शाह जी, आप बताएं मैं भू-माफिया डॉ. सुनील कुमार को वोट क्यों दूं?"

गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास (ईटीवी भारत)

आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. तुरंत हरकत में आए पुलिस कर्मियों ने पीड़ित और उनके परिवार को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.

पीड़ित का आरोप: पीड़ित की पत्नी रोते हुए कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए. विधायक ने हमारा घर लूट लिया. पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह कई सालों से अपनी जमीन को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली. उसने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है.

ATTEMPTED SELF IMMOLATION
हाथ में पैंप्लेट लिए शख्स (ईटीवी भारत)

पुलिस का बयान: टाउन थाना के प्रभारी दीपक सम्राठ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने जमीन विवाद की बात कही है. पुलिस ने सूझबूझ से आत्मदाह की कोशिश को नाकाम कर दिया. थानाध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया है. उनके आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ATTEMPTED SELF IMMOLATION
पैंप्लेट में बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप (ईटीवी भारत)

सुरक्षा पर उठे सवाल: गृहमंत्री जैसे वीवीआईपी की सभा के दौरान हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की पोल खोल दी.

HOME MINISTER AMIT SHAH
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
अमित शाह की सभा के बाहर आत्मदाह
नालंदा में अमित शाह
ATTEMPTED SELF IMMOLATION

