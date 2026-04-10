दिव्यांगजनों को सरकार दे रही फ्री FASTag की सुविधा; जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन टोल टैक्स से छूट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:27 PM IST
रायबरेली: नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर दिव्यांगजनों के लिए सरकार फ्री FASTag की सुविधा दे रही है. इससे दिव्यांगजनों को टोल टैक्स में छूट मिल जाती है. यह लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.
रायबरेली के दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन टोल टैक्स से छूट पाने के हकदार हैं. सुविधा पाने के लिए दिव्यांगजन फ्री FASTag के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन स्वीकृत होने के बाद FASTag के माध्यम से सीधा आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है.
उन्होंने बताया कि आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Exempted FastTag/Toll Exemption विकल्प चुनकर या फिर https://sxemptedfasttag.nhai.org पर जाकर आवेदन कर सकता है.
इसके साथ ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकता है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन यह आवेदन सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं. उनके विभाग में किसी प्रकार से आवेदन नहीं होता है.
विकास वर्मा ने बताया कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब दिव्यांगजन गाड़ी में स्वयं बैठा हो. FASTag के लिए वाहन दिव्यांग व्यक्ति के नाम से पंजीकृत होना चाहिए और साथ ही दिव्यांगता 40 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए. वाहन कमर्शियल नहीं होना चाहिए.
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है. इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि देना होता है. इससे टोल प्लाजा पर उन्हें बार-बार दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बिना टोल शुल्क दिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे.
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