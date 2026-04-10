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दिव्यांगजनों को सरकार दे रही फ्री FASTag की सुविधा; जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांगजनों को सरकार दे रही फ्री FASTag की सुविधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर दिव्यांगजनों के लिए सरकार फ्री FASTag की सुविधा दे रही है. इससे दिव्यांगजनों को टोल टैक्स में छूट मिल जाती है. यह लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.

रायबरेली के दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन टोल टैक्स से छूट पाने के हकदार हैं. सुविधा पाने के लिए दिव्यांगजन फ्री FASTag के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन स्वीकृत होने के बाद FASTag के माध्यम से सीधा आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Exempted FastTag/Toll Exemption विकल्प चुनकर या फिर https://sxemptedfasttag.nhai.org पर जाकर आवेदन कर सकता है.

इसके साथ ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकता है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन यह आवेदन सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं. उनके विभाग में किसी प्रकार से आवेदन नहीं होता है.