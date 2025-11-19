ETV Bharat / state

बागपत कलेक्ट्रेट में दिव्यांग नेशनल शूटर ने आत्मदाह का किया प्रयास, इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से आहत

दिव्यांग ने डीएम को शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी

अमित चौधरी.
अमित चौधरी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:25 PM IST

बागपतः कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दिव्यांग युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया. शहर कोतवाली क्षेत्र के बंदपुर गांव निवासी अमित चौधरी नामक ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आत्मदाह के प्रयास को विफल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, अमित चौधरी बुधवार को बीजेपी का झंडा लगी कार में कलेक्ट्रेट पहुंचे. इसके बाद व्हील चेयर बैठे हुए हाथ में बोतल लेकर अमित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया और अचानक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलना शुरू कर दिया. कलेक्ट्रेट में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उनके हाथ से बोतल छीन ली.

बताया जा रहा है कि अमित चौधरी नेशनल लेवल के शूटर हैं. लंबे समय से जमीन के एक हिस्से पर कब्जे के विवाद को लेकर परेशान थे. आरोप है कि उनके ही परिवार के सदस्यों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है. अमित ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले डीएम से शिकायत भी की थी. शिकायत के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वे हताश हो गए थे. न्याय न मिलने के कारण ही उन्होंने यह गंभीर कदम उठाने का प्रयास किया.

ADM विनीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते अमित चौधरी शिकायत पत्र देने आए थे. पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम के निर्देशित कर दिया गया है. पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

