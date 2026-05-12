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बालोद से लापता दिव्यांग का 22 दिन बाद भी सुराग नहीं, परिवार का गम में बुरा हाल

बालोद: रिहायशी इलाके वार्ड नंबर 13 के रहने वाले डोमेंद्र साहू पिछले 20 अप्रैल से लापता हैं. डोमेंद्र साहू बोलने और सुनने में असमर्थ हैं. परिवार वालों का कहना है कि वो पिछले महीने की 20 तारीख को वो घर से निकले थे, जिसके बाद वो नहीं लौटे. लापता डोमेंद्र साहू की तलाश में परिवार वाले लगातार शहर की खाक छान रहे हैं. लेकिन कोई भी सफलता उनको नहीं मिली. परिवार के लोग अब पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे को खोजा जाए. मंगलवार को परिवार के सदस्य एक बार फिर पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से डोमेंद्र को जल्द खोजने की गुजारिश की.





दुर्ग स्टेशन के बाद गायब हुए सारे निशान

डोमेंद्र के लापता होने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर दिन-रात एक कर खोजबीन शुरू की. इस दौरान उन्हें एक अहम सुराग हाथ लगा. परिजनों ने जब रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो डोमेंद्र दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नजर आया. सीसीटीवी फुटेज में उसे अंतिम बार दुर्ग स्टेशन पर देखा गया है, लेकिन उसके बाद वह किस ट्रेन में बैठा या स्टेशन से बाहर निकला, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. लापता युवक के चाचा ने बताया कि मूकबधिर होने के कारण वह किसी से मदद मांगने या अपना पता बताने में भी असमर्थ है, जो हमारी चिंता को कई गुना बढ़ा देता है.