बालोद से लापता दिव्यांग का 22 दिन बाद भी सुराग नहीं, परिवार का गम में बुरा हाल
28 वर्षीय डोमेंद्र कुमार साहू बोलने और सुनने में असमर्थ है. 20 अप्रैल को वो घर से बाहर निकला लेकिन लौटा नहीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 3:35 PM IST
बालोद: रिहायशी इलाके वार्ड नंबर 13 के रहने वाले डोमेंद्र साहू पिछले 20 अप्रैल से लापता हैं. डोमेंद्र साहू बोलने और सुनने में असमर्थ हैं. परिवार वालों का कहना है कि वो पिछले महीने की 20 तारीख को वो घर से निकले थे, जिसके बाद वो नहीं लौटे. लापता डोमेंद्र साहू की तलाश में परिवार वाले लगातार शहर की खाक छान रहे हैं. लेकिन कोई भी सफलता उनको नहीं मिली. परिवार के लोग अब पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे को खोजा जाए. मंगलवार को परिवार के सदस्य एक बार फिर पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से डोमेंद्र को जल्द खोजने की गुजारिश की.
दुर्ग स्टेशन के बाद गायब हुए सारे निशान
डोमेंद्र के लापता होने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर दिन-रात एक कर खोजबीन शुरू की. इस दौरान उन्हें एक अहम सुराग हाथ लगा. परिजनों ने जब रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो डोमेंद्र दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नजर आया. सीसीटीवी फुटेज में उसे अंतिम बार दुर्ग स्टेशन पर देखा गया है, लेकिन उसके बाद वह किस ट्रेन में बैठा या स्टेशन से बाहर निकला, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. लापता युवक के चाचा ने बताया कि मूकबधिर होने के कारण वह किसी से मदद मांगने या अपना पता बताने में भी असमर्थ है, जो हमारी चिंता को कई गुना बढ़ा देता है.
परिजनों का पुलिस पर आरोप
लापता युवक की बुआ, उमा बाई ने नम आंखों कहा, "अगर आज किसी रसूखदार, नेता या बड़े अधिकारी का बच्चा लापता होता, तो पूरा अमला और खुफिया तंत्र एक्टिव हो जाता. जमीन-आसमान एक कर दिया जाता. लेकिन हम गरीब हैं, हमारी आवाज में वो दम नहीं है, इसलिए पुलिस केवल कागजी खानापूर्ति कर रही है."
उमा बाई ने बताया कि डोमेंद्र के माता-पिता की हालत घर पर बेहद नाजुक बनी हुई है. बेटे की याद में उन्होंने अन्न-जल त्याग दिया है. पुलिस को दुर्ग स्टेशन वाले सुराग की जानकारी देने के बावजूद, वहां की पुलिस से समन्वय बिठाने या आगे की जांच में कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है.
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मूकबधिर होने के कारण बढ़ी आशंकाएं
दिव्यांग बच्चों या युवाओं के लापता होने के मामले में 'गोल्डन आवर्स' (शुरुआती समय) बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. डोमेंद्र बोल और सुन नहीं सकता, ऐसे में उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका या उसके किसी गलत गिरोह के हत्थे चढ़ने का डर परिजनों को सता रहा है. परिजनों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि राजहरा पुलिस को विशेष निर्देश दिए जाएं ताकि वे दुर्ग और आसपास के जिलों की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाएं. साथ ही, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर डोमेंद्र के फोटो चस्पा किए जाएं.
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