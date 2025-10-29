ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से मिलने आए दिव्यांग प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, युवती ने भी खुद का गला रेंता

हमीरपुर: जनपद के मौदहा क्षेत्र के परछछ गांव में बुधवार शाम प्रेमिका से मिलने पहुंचे दिव्यांग प्रेमी की ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद प्रेमिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसकी हालत भी नाजुक बतायी जा रही है. उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था: मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह ने बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र निवासी रवि (35 वर्ष) पुत्र कालेदीन का परछछ गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था. युवती के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. परिजनों ने युवती की शादी 2 नवंबर को दूसरी जगह तय कर दी थी. शादी से पहले युवती ने रवि को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था.

युवती के चाचा ने रवि को पकड़ लिया था: बुधवार शाम रवि प्रेमिका से मिलने परछछ गांव पहुंचा. तभी युवती के चाचा पिंटू (35 वर्ष) ने दोनों को देख लिया और रवि को पकड़ लिया. आरोप है कि खुद को बचाने के प्रयास में रवि ने चाकू से पिंटू पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रवि को पकड़कर बांध दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

पानी मांगता रहा, थोड़ी देर में निकल गयी जान: रवि गंभीर रूप से घायल हो गया और तड़पते हुए पानी मांगता रहा, पर किसी ने उसे पानी नहीं दिया. कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया. वारदात के बाद प्रेमिका ने भी मानसिक संतुलन बिगड़ने पर सुसाइड करने की कोशिश की. पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सीएचसी भिजवाया. वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.