गर्लफ्रेंड से मिलने आए दिव्यांग प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, युवती ने भी खुद का गला रेंता

मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि युवक लड़की से मिलने गया था. युवक को वहां लोगों ने पीटा, उसकी मौत हो गई है.

Photo Credit: ETV Bharat
हमीरपुर में रवि की पीट-पीटकर हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: जनपद के मौदहा क्षेत्र के परछछ गांव में बुधवार शाम प्रेमिका से मिलने पहुंचे दिव्यांग प्रेमी की ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद प्रेमिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसकी हालत भी नाजुक बतायी जा रही है. उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था: मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह ने बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र निवासी रवि (35 वर्ष) पुत्र कालेदीन का परछछ गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था. युवती के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. परिजनों ने युवती की शादी 2 नवंबर को दूसरी जगह तय कर दी थी. शादी से पहले युवती ने रवि को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था.

युवती के चाचा ने रवि को पकड़ लिया था: बुधवार शाम रवि प्रेमिका से मिलने परछछ गांव पहुंचा. तभी युवती के चाचा पिंटू (35 वर्ष) ने दोनों को देख लिया और रवि को पकड़ लिया. आरोप है कि खुद को बचाने के प्रयास में रवि ने चाकू से पिंटू पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रवि को पकड़कर बांध दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

पानी मांगता रहा, थोड़ी देर में निकल गयी जान: रवि गंभीर रूप से घायल हो गया और तड़पते हुए पानी मांगता रहा, पर किसी ने उसे पानी नहीं दिया. कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया. वारदात के बाद प्रेमिका ने भी मानसिक संतुलन बिगड़ने पर सुसाइड करने की कोशिश की. पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सीएचसी भिजवाया. वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस बोली- दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी: मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह ने कहा कि युवक लड़की से मिलने गया था. इसी विवाद को लेकर युवक पीटा गया. उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मौत खींचकर लायी गांव, तड़पते हुए निकली जान: ग्रामीणों का कहना है कि रवि मूल रूप से परछछ गांव का ही रहने वाला था. कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ पैलानी में बस गया था. दोनों के बीच कई वर्षों से संबंध थे और कुछ दिन पहले वे घर से भाग भी गए थे. परिजनों ने युवती को वापस लाकर शादी तय कर दी थी. इससे आहत होकर रवि उससे मिलने आया था, लेकिन यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गयी.

