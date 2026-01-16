ETV Bharat / state

1 हजार रुपये की शर्त लगाकर दिव्यांग ने गोबर खाया, वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद, 3 के खिलाफ FIR

सिरसा में 1 हजार रुपये की शर्त लगाकर दिव्यांग ने गोबर खा लिया. इस घटना का वीडियो वायरल होने पर विवाद हो गया.

Man Ate cow dung in Sirsa
Man Ate cow dung in Sirsa (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
सिरसा: हरियाणा के सिरसा में एक हजार रुपये की शर्त लगाकर दिव्यांग के गोबर खाने का मामला सामने आया है. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. जब पीड़ित के जानकारों तक ये वीडियो पहुंचा, तो उन्होंने इसकी निंदा की. बाकी लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया. जिससे परेशान होकर पीड़ित ने तीन लोगों के खिलाफ रानियां थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

दिव्यांग के गोबर खाने का वीडियो वायरल: वायरल वीडियो से चार से पांच लोग पशु बाड़े में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. एक युवक कस्सी यानी फावड़े में गोबर लाता है. उसके दूसरे हाथ में कैश होता है. वो पीड़ित का नाम लेकर कहता है कि अगर दिव्यांग शख्स गोबर खाएगा, तो वो उसे एक हजार रुपये देगा. इसके बाद दिव्यांग शख्स गोबर खा लेता है और उससे पैसे देने को कहता है. इस पर वो कहता है कि दोबारा खाओ फिर रुपये मिलेंगे. इसके बाद दिव्यांग दोबारा गोबर खाता है. इसके बाद गोबर खिलाने वाला शख्स उसे एक हजार रुपये गिनकर दे देता है. इसके साथ ही साथ बैठे लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं.

विवाद बढ़ा तो दर्ज कराई एफआईआर: इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया. जब इसका पता पीड़ित के जानकारों से लगा, तो बदनामी होने का डर दिखा. इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी.

तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: मामले में रानियां थाना प्रभारी गुरमिंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इस मामले में धारा 115 BNS 92A ACT person with disability act के तहत कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार शाम को दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया था. कुछ लोग मामले में समझौते के प्रयास कर रहे हैं.

