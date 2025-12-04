ETV Bharat / state

दिव्यांग स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत, राष्ट्रीय स्तर में भी चमका नाम

रायपुर में दिव्यांग बच्चे तैरना सीखकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं.

दिव्यांग स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 2:49 PM IST

रायपुर : रायपुर के इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल में बच्चे तैराकी के गुर सीखते हैं. सामान्य बच्चे तो आसानी से तैरना सीख जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई दिव्यांग तैराक बनना चाहे तो उसे कितनी मुश्किल होती होगी. दिव्यांगों के मन में भी आम बच्चों की ही तरह खेलने कूदने और हर काम करने का जज्बा होता है.इसी जज्बे को साकार करने का काम कर रहे हैं रायपुर के प्रमोद फरिकार. जो राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं और बच्चों को स्वीमिंग सिखाते हैं.

स्पेशल बच्चों के लिए कड़ी मेहनत

प्रमोद फरिकार की माने तो दिव्यांग बच्चों के लिए स्विमिंग करना कठिन काम होता है. कोई हाथ से दिव्यांग होता है, कोई पैर से. कई मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग देना काफी कठिन काम होता है. इस तरह के दिव्यांग या स्पेशल चाइल्ड को स्विमिंग की ट्रेनिंग कोच देते हैं,लेकिन कोच को भी इसमें काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है.

राष्ट्रीय स्तर में भी चमका नाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथों के सहारे करते हैं स्वीमिंग

सामान्य बच्चे पैरों के सहारे स्विमिंग करते हैं लेकिन बच्चा अगर दिव्यांग होता है तो उसे हाथों के सहारे स्विमिंग करना पड़ता है. रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में स्विमिंग कोच प्रमोद फरिकार ने बताया कि 20 लोगों को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें 6 दिव्यांग हैं. 6 लोगों में तीन बड़े हैं जो जॉब करते हैं, इन्हीं 6 दिव्यांगों में से एक दिव्यांग अभिनव राज ने नवंबर महीने में हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर नेशनल गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया था.

दिव्यांग बच्चे स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
तैराकी में मिले 12 गोल्ड मेडल


इस दौरान तैराक अनंत द्विवेदी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से तैराकी की ट्रेनिंग ले रहा हैं. स्विमिंग सीखने के उद्देश्य से यहां पर आए थे क्योंकि स्विमिंग सबको आनी चाहिए. साल 2024 और 25 में दो बार स्टेट खेल चुके हैं, जिसमें 12 गोल्ड मेडल मिले हैं. उन्होंने बताया कि तैराकी में चार तरह के स्ट्रोक होते हैं,जिसमें बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रे स्ट्रोक और फ्री स्टाइल होता है.

मेरा इंटरेस्ट बटरफ्लाई और ब्रे स्ट्रोक में है. स्विमिंग करने के उद्देश्य से मैं आया था, लेकिन बाद में थोड़ा कैरियर के लिए करना चाहिए यही सोचकर तैराकी की ट्रेनिंग ली. बटरफ्लाई जैसा स्ट्रोक हार्ड होता है और इसमें थकान जल्दी होती है- अनंत द्विवेदी,तैराक

तैराक सोना दास ने बताया कि वो पिछले ढाई साल से तैराकी की ट्रेनिंग ले रही हैं. बचपन से स्विमिंग में मन था और अच्छा लगता था.

दिव्यांग बच्चे स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं अब तक तीन बार नेशनल खेल चुकी हूं. मुझे मेडल नहीं मिला है लेकिन रैंक आया है. तैराकी के नेशनल गेम में बेंगलुरु, गुजरात और ओडिशा जैसी जगह पर गई थी- सोना दास, तैराक

तैराक वेदाराव शिंदे ने बताया कि वो पिछले तीन साल से तैराकी सीख रही हैं. कई जगहों पर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं.

दिव्यांग बच्चे स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार जगह पर खेलो इंडिया के नेशनल गेम में भी जा चुकी है. स्कूल में तैराकी सिखाया जाता था वहां से मेरे मन में इंटरेस्ट आया- वेदराव शिंदे, तैराक

दिव्यांगों को तैराकी सिखाने में ज्यादा मेहनत


तैराकी के NIS कोच प्रमोद फरिकार ने बताया कि मैं यहां पर 20 लोगों को तैराकी का ट्रेनिंग दे रहा हूं. जिसमें 6 बच्चे दिव्यांग हैं. इन दिव्यांग बच्चों में कुछ स्पेशल चाइल्ड भी हैं. दिव्यांगों में 3 बड़े लोग हैं जो जॉब करते हैं. इसके साथ ही 14 बच्चे सामान्य बच्चे हैं. जिनकी उम्र 10 साल से लेकर लगभग 18 साल है.सामान्य बच्चों और दिव्यांग बच्चों को तैराकी की ट्रेनिंग देने में काफी कुछ अंतर होता है. तैराकी के ट्रेनिंग में दिव्यांग बच्चों में कोई हाथ से कोई पैर से और कोई दिमाग से मंदबुद्धि है. ऐसे बच्चों को सीखाने में ज्यादा परेशानी होती है.

दिव्यांग बच्चे स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तैराकी में पैरों का काम ज्यादा होता है, लेकिन जो पैर से दिव्यांग है. ऐसे बच्चों को हाथ के भरोसे स्विमिंग करना होता है. एक दिव्यांग को तैराकी सिखाने में 5 नॉर्मल बच्चों का लोड आता है. अगर यही दिव्यांग मंदबुद्धि है तो 10 नॉर्मल बच्चों के बराबर लोड आता है- प्रमोद फरिकार, कोच

तैराकी से दिव्यांगता हो सकती है ठीक

तैराकी के दौरान दिव्यांग बच्चों को होने वाली परेशानी के बारे में कोच ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को तैराकी में जोड़ना ही सबसे बड़ी परेशानी है. दिव्यांग बच्चों के कई पेरेंट्स को यह पता भी नहीं है कि तैराकी से दिव्यांगता को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है. कई दिव्यांग लोग व्हीलचेयर और स्टिक के सहारे चलते हैं. ऐसे लोगों को स्विमिंग पूल में आने में तकलीफ होती है. कई जगहों पर स्विमिंग पूल पर रनवे बना होता है, जिसमें व्हीलचेयर के सहारे दिव्यांग पहुंचते हैं.

दिव्यांग बच्चे स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्यांगों के लिए भी स्वीमिंग पूल में हो सुविधा

स्टिक के सहारे चलकर आते हैं. ऐसे लोगों को स्विमिंग से जोड़ने के लिए सुविधाजनक स्विमिंग पूल बनाने की जरूरत है. सर्वसुविधायुक्त स्विमिंग पूल पर दिव्यांग को स्विमिंग की अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है. इसके पहले एक दिव्यांग स्टिक के सहारे आते थे, लेकिन दो-तीन बार गिरने के बाद दोबारा फिर स्विमिंग के लिए नहीं आए.इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि वो स्विमिंग पूल्स को दिव्यांगजनों के हिसाब से भी डिजाइन करें,ताकि वो भी आसानी से तैरना सीख सके.


संपादक की पसंद

