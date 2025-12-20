ETV Bharat / state

दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट : सपनों को पंख दे रहे 1200 छात्र ,72 विधाओं में हो रहे हैं पारंगत

रायपुर : हमारे समाज में दिव्यांगजनों को लेकर अब भी ये मानसिकता बनी हुई है कि इनका जीवन संघर्ष के साथ बीतेगा,क्योंकि भगवान ने इन्हें आम इंसानों से अलग बनाया है. लेकिन आज के दौर में दिव्यांगजनों की इच्छाशक्ति ने उन्हें खुद की पहचान दिलाने में मदद की है.रायपुर के जैन मानस भवन में दिव्यांगजनों को अपने पैर में खड़े होने के लिए दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट शिविर का आयोजन किया गया है. जिसमें दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है.

5 दिवसीय शिविर में स्किल डेवलेपमेंट

जैनम मानस भवन में दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट शिविर बच्चों को कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहा है. किसी के हाथों में सुई धागा है ,तो कोई मेंहदी की कलाकारी को पन्नों पर उकेर रहा है.किसी के जिम्मे क्राफ्ट बनाने का काम है तो कोई मुखवास और टेस्टी चॉकलेट बनाने की ट्रेनिंग ले रहा है. स्किल डेवलेपमेंट शिविर में छात्रों को 72 विधाओं में निपुण किया जा रहा है. ये शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देने का काम दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गनाइजेशन कर रही है.

देश भर के 1200 दिव्यांगजनों की ट्रेनिंग

इस आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित देश के दूसरे राज्यों के लगभग 1200 दिव्यांगजन हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन में दृष्टिबाधित और मूक बघिर बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट की बारीकियां सीख रहे हैं. शिविर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे चलकर यदि बच्चों के हाथों में हुनर होगा तो ये इसे रोजगार के रुप में भी शुरु करके आमदनी कर सकते हैं.





आसानी से उपलब्ध होने वाले कच्चा माल से बनाते हैं उत्पाद



महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष अंजू पारख ने इस शिविर के बारे में बताया कि यहां पर बच्चों को फूड आइटम से लेकर क्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. अब तक वो कई बच्चों को मुखवास बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं.इसे बनाने का तरीका सीखने के बाद कई बच्चे अब खुद ही मुखवास तैयार करके जीवकोपार्जन करने में लगे हैं. अंजू पारख ने ईटीवी भारत की टीम को बताया कि मुखवास बनाने में हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं,जिनकी बाजार में उपलब्धता आसानी से हो और कच्चे माल की कीमत भी ज्यादा ना लगे.

