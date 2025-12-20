दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट : सपनों को पंख दे रहे 1200 छात्र ,72 विधाओं में हो रहे हैं पारंगत
रायपुर के जैनम मानस भवन में 5 दिवसीय दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट शिविर का आयोजन हुआ.शिविर में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी गई.
रायपुर : हमारे समाज में दिव्यांगजनों को लेकर अब भी ये मानसिकता बनी हुई है कि इनका जीवन संघर्ष के साथ बीतेगा,क्योंकि भगवान ने इन्हें आम इंसानों से अलग बनाया है. लेकिन आज के दौर में दिव्यांगजनों की इच्छाशक्ति ने उन्हें खुद की पहचान दिलाने में मदद की है.रायपुर के जैन मानस भवन में दिव्यांगजनों को अपने पैर में खड़े होने के लिए दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट शिविर का आयोजन किया गया है. जिसमें दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है.
5 दिवसीय शिविर में स्किल डेवलेपमेंट
जैनम मानस भवन में दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट शिविर बच्चों को कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहा है. किसी के हाथों में सुई धागा है ,तो कोई मेंहदी की कलाकारी को पन्नों पर उकेर रहा है.किसी के जिम्मे क्राफ्ट बनाने का काम है तो कोई मुखवास और टेस्टी चॉकलेट बनाने की ट्रेनिंग ले रहा है. स्किल डेवलेपमेंट शिविर में छात्रों को 72 विधाओं में निपुण किया जा रहा है. ये शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देने का काम दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गनाइजेशन कर रही है.
देश भर के 1200 दिव्यांगजनों की ट्रेनिंग
इस आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित देश के दूसरे राज्यों के लगभग 1200 दिव्यांगजन हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन में दृष्टिबाधित और मूक बघिर बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट की बारीकियां सीख रहे हैं. शिविर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे चलकर यदि बच्चों के हाथों में हुनर होगा तो ये इसे रोजगार के रुप में भी शुरु करके आमदनी कर सकते हैं.
आसानी से उपलब्ध होने वाले कच्चा माल से बनाते हैं उत्पाद
महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष अंजू पारख ने इस शिविर के बारे में बताया कि यहां पर बच्चों को फूड आइटम से लेकर क्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. अब तक वो कई बच्चों को मुखवास बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं.इसे बनाने का तरीका सीखने के बाद कई बच्चे अब खुद ही मुखवास तैयार करके जीवकोपार्जन करने में लगे हैं. अंजू पारख ने ईटीवी भारत की टीम को बताया कि मुखवास बनाने में हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं,जिनकी बाजार में उपलब्धता आसानी से हो और कच्चे माल की कीमत भी ज्यादा ना लगे.
हम दो तरह के मुखवास बनाते हैं, जैसे पान की चूरी बनाते हैं तो उसमें पान की कतरन, गुलकंद, खोपरा, सौंफ, चमन बहार और ठंडाई, कलर फुल गोलियां, कतरी जैसी चीजों मिलाते हैं. इसमें ऐसे पदार्थ सेलेक्ट किए गए हैं जिसकी लागत कम हो और प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल सके. मुखवास की ट्रेनिंग करके यदि उनको अच्छा मार्केट मिलता है तो बच्चे इससे लगभग प्रति महीना 10 हजार रुपए तक कमा सकते हैं- अंजू पारख, अध्यक्ष, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
खुद सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाते हैं छात्र
दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देने के इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने बताया कि महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ये 25वां आयोजन है. इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1200 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 1000 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं. बच्चों को अलग-अलग चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है. यदि ये बच्चे अलग-अलग विधाओं को सीखेंगे तो आगे चलकर ये दूसरों को भी सिखाएंगे. पांच दिनों की ट्रेनिंग कैंप के बाद रॉ मटेरियल इन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा.
रॉ मटेरियल जब बच्चों को मिलेगा और मार्केट में जब सामान बनाकर बेचेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलेगा. पैसा मिलने से बच्चों का उत्साह बढ़ेगा. बच्चों को भी लगेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं. इस ट्रेनिंग कैंप में बच्चों को 72 तरह की चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा भी कई तरह की विधाएं और बताई जाएगी - लोकेश कावड़िया, चेयरमेन, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
दिव्यांग बच्चों में आएगा स्वाभिमान
लोकेश कावड़िया ने बताया कि बच्चे जब यहां से सीखने के बाद चीजों को बाजार में बेचेंगे तो उनके अंदर अलग तरह का स्वाभिमान आएगा. ये बच्चे दूसरों से पैसे मांगने के बजाय दूसरों को पैसे देने वाले बनेंगे. इसके अलावा स्किल डेवलेपमेंट के बाद कंधे से कंधा मिलाकर भी चलेंगे.
दिव्यांगता सिर्फ एक शब्द, काम से असली पहचान
जैनम मानस भवन का प्रांगण 5 दिनों तक दिव्यांग बच्चों के सीखने का केंद्र बना है.इन बच्चों के अंदर सीखने की ललक है.ट्रेनर बच्चों को जैसे सिखाते हैं,बच्चे उसे उतनी ही आसानी से सीखते हैं.दिव्यांगजनों में कोई दृष्टिहीन है,तो कोई बोल नहीं सकता,तो किसी को सुनने चलने में परेशानी है.लेकिन जैसे ही ट्रेनर इनके सामने आकर बच्चों को कला के बारे में बताते हैं तो सभी का दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज गति से दौड़ने लगता है. स्किल डेवलेपमेंट कैंप में ये बच्चे जितनी तेजी से चीजों को सीख रहे हैं,उतनी ही तेजी से संस्था उन्हें आगे की विधाओं में निपुण बना रही है. 5 दिनों बाद 1200 दिव्यांग बच्चे 72 विधाएं सीखकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होंगे,साथ ही साथ ये बताएंगे कि दिव्यांगता सिर्फ एक शब्द है, असल में हमारे काम से ही हमारी पहचान है.
