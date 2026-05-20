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बिहार में दिव्यांग को थमा दी खराब ट्राईसाइकिल, युवक ने बाइक से खींचकर पहुंचाया घर

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड स्थित रामप्यारी उच्च विद्यालय में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली. धनुषी गांव के दिव्यांग सुरेंद्र कुमार को शिविर में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई, लेकिन खुशी कुछ ही देर में परेशानी में बदल गई, जब नई ट्राईसाइकिल ने काम करना बंद कर दिया.

खराब निकली दिव्यांग की नई ट्राईसाइकिल: सरकार की ओर से सहायता मिलने पर सुरेंद्र कुमार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. उम्मीद थी कि अब रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो जाएगी और दूसरों पर निर्भरता कम होगी. लेकिन शिविर स्थल से घर लौटने के दौरान ट्राईसाइकिल में तकनीकी खराबी सामने आ गई. बताया गया कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल अचानक बंद हो गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई.

खराब निकली दिव्यांग की नई ट्राईसाइकिल (ETV Bharat)

धूप में घंटों परेशान रहे दिव्यांग: इसके बाद सुरेंद्र विद्यालय परिसर के बाहर तेज धूप में घंटों परेशान बैठे रहे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों की नजर इस समस्या पर पड़ी, लेकिन तत्काल मदद की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. दिव्यांग सुरेंद्र खराब ट्राईसाइकिल के साथ घर लौटने का रास्ता तलाशते रहे.

बाइक से बांधकर ट्राईसाइकिल खींची गयी : इसी बीच एक स्थानीय युवक मदद के लिए आगे आया. उसने अपनी बाइक में लाल गमछा बांधकर ट्राईसाइकिल को रस्सी की तरह खींचने की व्यवस्था की और खराब वाहन को धीरे-धीरे खींचते हुए सुरेंद्र कुमार को उनके घर तक पहुंचाया.