बिहार में दिव्यांग को थमा दी खराब ट्राईसाइकिल, युवक ने बाइक से खींचकर पहुंचाया घर
मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर में अजीबोगरीब स्थिति तब देखने को मिली, जब दिव्यांग को वितरित ट्राईसाइकिल खराब निकली. पढ़ें.
Published : May 20, 2026 at 12:53 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड स्थित रामप्यारी उच्च विद्यालय में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली. धनुषी गांव के दिव्यांग सुरेंद्र कुमार को शिविर में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई, लेकिन खुशी कुछ ही देर में परेशानी में बदल गई, जब नई ट्राईसाइकिल ने काम करना बंद कर दिया.
खराब निकली दिव्यांग की नई ट्राईसाइकिल: सरकार की ओर से सहायता मिलने पर सुरेंद्र कुमार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. उम्मीद थी कि अब रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो जाएगी और दूसरों पर निर्भरता कम होगी. लेकिन शिविर स्थल से घर लौटने के दौरान ट्राईसाइकिल में तकनीकी खराबी सामने आ गई. बताया गया कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल अचानक बंद हो गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई.
धूप में घंटों परेशान रहे दिव्यांग: इसके बाद सुरेंद्र विद्यालय परिसर के बाहर तेज धूप में घंटों परेशान बैठे रहे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों की नजर इस समस्या पर पड़ी, लेकिन तत्काल मदद की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. दिव्यांग सुरेंद्र खराब ट्राईसाइकिल के साथ घर लौटने का रास्ता तलाशते रहे.
बाइक से बांधकर ट्राईसाइकिल खींची गयी : इसी बीच एक स्थानीय युवक मदद के लिए आगे आया. उसने अपनी बाइक में लाल गमछा बांधकर ट्राईसाइकिल को रस्सी की तरह खींचने की व्यवस्था की और खराब वाहन को धीरे-धीरे खींचते हुए सुरेंद्र कुमार को उनके घर तक पहुंचाया.
BDO ने क्या कहा?: यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा. लोगों का कहना था कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाली सुविधा की गुणवत्ता और वितरण के बाद सहायता व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है. मामले पर बोचहां की बीडीओ प्रिया कुमारी ने कहा कि ट्राईसाइकिलें मंगलवार को ही जिला मुख्यालय से लाई गई थीं.
"संभव है कि परिवहन के दौरान तकनीकी खराबी आ गई हो. कुछ ट्राईसाइकिलों के पंक्चर की समस्या भी सामने आई थी, जिसे ठीक कराया गया है. खराब बैटरी चालित ट्राईसाइकिल को मैकेनिक से ठीक करवा दिया जाएगा, ताकि लाभुक को किसी प्रकार की परेशानी न हो."- प्रिया कुमारी,बीडीओ,बोचहां
ये भी पढ़ें
टाउनशिप में जमीन देने वाले को इतना मिलेगा मुआवजा, CM सम्राट चौधरी ने की घोषणा
'पंचायतों में होगा समस्याओं का समाधान' बोले दिलीप जायसवाल- '30 दिन समय 31वें दिन सस्पेंड'