सरगुजा में दिव्यांग परिवार ने मांगी इच्छामृत्यु, वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान
पीड़ित परिवार ने अपनी मांग के समर्थन में एक पत्र डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 10:36 PM IST
सरगुजा: सीतापुर के दिव्यांग परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छामृत्यु की मांग की है. पीड़ित परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं. लड़के की उम्र 18 साल है और लड़की की उम्र 16 साल है. दोनों भाई बहन देख पाने में असमर्थ हैं. बच्चों की मां और पिता दोनों शारीरिक रुप से दिव्यांग हैं. मानसिक और शारीरिक रुप से कमजोर होने के चलते उनकी बेशकीमती जमीन पर दबंग कब्जा कर आंगनबाड़ी बनाना चाहते हैं. गांव वालों का कहना है कि उनकी जमीन पर आंगनबाड़ी बनाने के लिए जमीन ली जा रही है. आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी पूर्व सूचना, चर्चा या ग्रामसभा की अनुमति के जबरन आंगनबाड़ी निर्माण की नींव डाली गई है. अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने आए परिवार से डिप्टी कलेक्टर ने मुलाकात की और उनकी शिकायत को सुना है. डिप्टी कलेक्टर ने कहा है कि उनकी जो भी मांगें है उनकी जांच कराई जाएगी.
दिव्यांग परिवार मदद के लिए पहुंचा कलेक्ट्रेट
पीड़ित परिवार को कलेक्ट्रेट दफ्तर लेकर आई सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि, पीड़ित परिवार के पास सीतापुर विधानसभा के ग्राम बटईकेला के खसरा नंबर 1784 स्थित लगभग एक एकड़ भूमि है. इस भूमि पर केवला बाई और उनके परिवार का कब्जा है. परिवार के सदस्य पिछले 70 सालों से उक्त भूमि पर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं. बड़ी बात यह है कि वर्तमान में यह शासकीय जमीन केवला बाई के परिवार के 12 सदस्यों के आजीविका का साधन है. इस जमीन से पेट पालने वाले परिवार में 4 सदस्य दिव्यांग हैं. अब परिवार से आंगनबाड़ी के नाम पर जमीन छीनी जा रही है. परिवार का कहना है कि जमीन चली जाएगी तो कैसे अपना पेट पालेंगे.
परिवार ने मांगी इच्छामृत्यु
पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के ही एक दबंग के इशारे पर ये काम किया जा रहा है. आरोप है कि जमीन से बेदखली के लिए सरपंच और सचिव लगातार प्रयासरत हैं. आरोप है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी का निर्माण का टेंडर लेने वाले की पत्नी खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और अपनी निजी सुविधा के लिए अपने निवास के समीप ही आम्बा भवन का निर्माण कराना चाहती है. जबकि उसी शासकीय जमीन पर कब्जा कर बैठे परिवार के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही है. परिवार का कहना है कि कृषि भूमि छिन जाने के कारण उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, उनके सामने भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे. ऐसे में परिवार के सदस्यों ने इच्छामृत्यु की मांग की है ताकि वे मानसिक प्रताड़ना से बच सकें.
बटईकेला में जो हमारा खेत है उसमें आंगनबाड़ी बना रहे हैं. हमने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है. डिप्टी कलेक्टर ने कहा है कि जो भी उचित कार्यवाही होगी वो की जाएगी: सीमा, पीड़ित
इन लोगों को इनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है. जमीन पर तीन पीढ़ी से काबिज हैं. जमीन का कुछ हिस्सा जरुरी सरकार है. जब इनको जमीन मिली तो इन लोगों ने उसका पट्टा नहीं बनाया. इनकी जमीन पर आंगनबाड़ी को बनाया जा रहा है. एक परिवार में कुल 12 सदस्य हैं. जिसमें से 4 सदस्य दिव्यांग हैं. इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो इनको इच्छामृत्यु दी जाए: अनीता, सामजिक कार्यकर्ता
जानिए क्या कहते हैं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर रामराज सिंह
इस मामले में डिप्टी कलेक्टर रामराज सिंह ने बताया कि "बटईकेला के कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों कहना है कि उनका 70 सालों से शासकीय जमीन पर कब्जा है. उक्त भूमि पर मकान बना है और खेती करते हैं. वहां अब आंगनबाड़ी का काम चल रहा है. काम रुकवाने की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है. इस मामले में जांच कराई जाएगी. जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे.''