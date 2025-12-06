ETV Bharat / state

रांची में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या, जेवरात व कैश भी गायब

रांचीः शहर के सिंहमोड़ में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है. बुजुर्ग महिला की हत्या गला रेतकर की गई है. महिला के घर में रखे गहने और नकदी भी गायब है.

क्या है पूरा मामला

रांची के हटिया सिंहमोड़ विजेता इंक्लेव स्थित फ्लैट में रहने वाली एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. इस वारदात को अपराधियों ने उनके फ्लैट में घुसकर अंजाम दिया है. महिला की हत्या के साथ ही अपराधियों ने घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर फरार हो गए हैं. वारदात शुक्रवार रात की ही है. महिला विश्वासी हन्ना तिरू (60 वर्ष) विजेता इन्क्लेव स्थित फ्लैट में अकेले रहतीं थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

एफएसएल के द्वारा जांच की गई

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वारदात स्थल की एफएसएल से भी जांच करवाई गई. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ चीजें को जांच के लिए जब्त कर अपने साथ ले गई. वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया.

इस मामले में हटिया निवासी अनिल कुमार तिरू ने अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस की टीम अपार्टमेंट और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है.

खाना देने पहुंचा भतीजा, फर्श पर पड़ा खून लगा ब्लेड

बुजर्ग महिला के भतीजा अनिल ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार को वे चाची को खाना देने के लिए उनके फ्लैट में गए थे. देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा आगे पीछे हिल रहा था. अंदर जाने पर देखा कि उनकी चाची विश्वासी हन्ना तिरू जमीन पर गिरी हुई थी. खून बह रहा था. यह देखकर वह घबरा गए और अपने चाचा दास टोपनो को घटना की जानकारी दी.

उनके चाचा भी भागे भागे मौके पर पहुंचे और नजदीक जाकर देखा कि उनकी चाची का ब्लेड से गला काटा हुआ है. फर्श में खून लगा ब्लेड भी पड़ा हुआ था. घटना की जानकारी जगन्नाथपुर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

अलमीरा खुला था, जेवरात व कैश गायब