रांची में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या, जेवरात व कैश भी गायब
रांची में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है.
Published : December 6, 2025 at 9:56 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 11:58 PM IST
रांचीः शहर के सिंहमोड़ में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है. बुजुर्ग महिला की हत्या गला रेतकर की गई है. महिला के घर में रखे गहने और नकदी भी गायब है.
क्या है पूरा मामला
रांची के हटिया सिंहमोड़ विजेता इंक्लेव स्थित फ्लैट में रहने वाली एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. इस वारदात को अपराधियों ने उनके फ्लैट में घुसकर अंजाम दिया है. महिला की हत्या के साथ ही अपराधियों ने घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर फरार हो गए हैं. वारदात शुक्रवार रात की ही है. महिला विश्वासी हन्ना तिरू (60 वर्ष) विजेता इन्क्लेव स्थित फ्लैट में अकेले रहतीं थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.
एफएसएल के द्वारा जांच की गई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वारदात स्थल की एफएसएल से भी जांच करवाई गई. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ चीजें को जांच के लिए जब्त कर अपने साथ ले गई. वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया.
इस मामले में हटिया निवासी अनिल कुमार तिरू ने अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस की टीम अपार्टमेंट और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है.
खाना देने पहुंचा भतीजा, फर्श पर पड़ा खून लगा ब्लेड
बुजर्ग महिला के भतीजा अनिल ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार को वे चाची को खाना देने के लिए उनके फ्लैट में गए थे. देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा आगे पीछे हिल रहा था. अंदर जाने पर देखा कि उनकी चाची विश्वासी हन्ना तिरू जमीन पर गिरी हुई थी. खून बह रहा था. यह देखकर वह घबरा गए और अपने चाचा दास टोपनो को घटना की जानकारी दी.
उनके चाचा भी भागे भागे मौके पर पहुंचे और नजदीक जाकर देखा कि उनकी चाची का ब्लेड से गला काटा हुआ है. फर्श में खून लगा ब्लेड भी पड़ा हुआ था. घटना की जानकारी जगन्नाथपुर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.
अलमीरा खुला था, जेवरात व कैश गायब
परिजन अनिल के मुताबिक, फ्लैट में रखे अलमीरा खुला हुआ था. उसमें रखे जेवरात व कैश रुपए भी गायब थे. आशंका जतायी गई है कि अपराधियों ने लूटपाट के मकसद से घटना को अंजाम दिया होगा.
मेकॉन कर्मी की पत्नी थी विश्वासी
हटिया के लटमा रोड निवासी अनिल कुमार तिरू ने पुलिस को बताया कि उनके छोटे चाचा स्टीफन तिरू मेकॉन में कार्यरत थे. 2022 में सेवानिवृत हुए और लटमा रोड में विजेता इनक्लेव में पत्नी के साथ रहते थे लेकिन उनका निधन 2024 में हो गया. इसके बाद उनकी चाची अकेले उस फ्लैट में रह रही थी. उनके पैर काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से वह वाकर से जरीए चलती थी. आसपास में रहने वाले परिजन उन्हें खाना-पानी देने के लिए समय-समय पर फ्लैट में जाया करते थे.
चालक संदेह के घेरे में, तलाश में जुटी पुलिस
जगन्नाथपुर थानेदार दिग्विजय सिंह के अनुसार दिव्यांग बुजुर्ग विश्वासी तिरू के पास एक चार पहिया वाहन है, उन्हें कहीं जाना होता था तो चालक उसे अपने साथ ले जाया करता था. कर्रा से एक महीने पहले विश्वासी कार से ही लौटीं थी, इसके बाद चालक कार लेकर चला गया.
करीब एक महीने से चालक और कार गायब
थानेदार दिग्विजय सिंह का कहना है कि चालक का मोबाइल भी स्वीच आफ है. हालांकि जल्द ही चालक के घर पुलिस जाएगी और उससे पूछताछ करेगी. बताया जा रहा है कि मेकॉन कॉलोनी निवासी सलोमी होरा से भी पुलिस पूछताछ करेगी. सलोमी होरा बुजुर्ग विश्वासी के लिए खाना खुद बनाकर खिलाया करती थी. 30 नवंबर को उनके चाची के भाई की लड़की एलिन सांगा चार दिन रहकर 30 नवंबर को अपने घर खूंटी चली गई थी. चाची बिल्कूल अकेले रह रही थी.
