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6 महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग, लापरवाही और नियमों में फंसा हक

शिवहर प्रखंड कार्यालय के बाहर दिव्यांग बुजुर्ग दंपत्ति ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार के शिवहर से सिस्टम की लचर व्यवस्था और उसका खामियाजा भुगतते एक बुजुर्ग दंपत्ति की दयनीय खबर सामने आई है. जिले के नगर परिषद क्षेत्र स्थित सुंदरपुर खरौना, वार्ड संख्या 26 के निवासी जियालाल पासवान पिछले छह महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता पेंशन के लिए शिवहर ब्लॉक और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं.

समस्या का समाधान नहीं