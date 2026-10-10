6 महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग, लापरवाही और नियमों में फंसा हक
शिवहर में आधार की गलती और संवेदनहीनता के कारण एक लाचार बुजुर्ग दंपत्ति छह महीने से पेंशन के लिए भटकने को मजबूर. रिपोर्ट-सुमित सिंह
Published : October 10, 2026 at 4:21 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर से सिस्टम की लचर व्यवस्था और उसका खामियाजा भुगतते एक बुजुर्ग दंपत्ति की दयनीय खबर सामने आई है. जिले के नगर परिषद क्षेत्र स्थित सुंदरपुर खरौना, वार्ड संख्या 26 के निवासी जियालाल पासवान पिछले छह महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता पेंशन के लिए शिवहर ब्लॉक और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं.
समस्या का समाधान नहीं
छह महीने से लगातार कई दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. उलटे, जो प्रमाण पत्र बना, उसमें उनकी दिव्यांगता सिर्फ 20 प्रतिशत दर्ज कर दी गई जबकि पेंशन के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रावधान है.
पैर से दिव्यांग, चल नहीं पाते
जियालाल पासवान ने बताया कि वे पैर से दिव्यांग हैं, जिस वजह से ठीक तरह से चल नहीं पाते. इसके बावजूद उन्हें कभी अस्पताल तो कभी शिवहर ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि वे दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता राशि के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं से समाधान नहीं मिला.
"पैर से दिव्यांग हैं, जिस वजह से ठीक तरह से चल नहीं पाते. इसके बावजूद कभी अस्पताल तो कभी शिवहर ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता राशि के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं से समाधान नहीं मिला."- जियालाल पासवान, पीड़ित
प्रमाण पत्र ही बना मुसीबत
जियालाल ने बताया कि वे लंबे समय से दिव्यांगता पेंशन के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्हें कहा गया कि पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, तब राशि मिलेगी. जब वे प्रमाण पत्र बनवाने गए तो उनका दिव्यांगता आईडी गलत बना दिया गया और उसमें दिव्यांगता 20 प्रतिशत दर्ज कर दी गई. जिस प्रमाण पत्र के सहारे उन्हें राहत मिलनी थी, वही अब उनके लिए नई परेशानी बन गया है.
परिवार की स्थिति
जियालाल के परिवार में कुल छह सदस्य हैं. उनका बेटा भिगू पासवान करीब तीन वर्षों से जेल में बंद है, जिसे परिवार निर्दोष बताता है. बेटे के जेल में होने और घर के मुखिया के दिव्यांग होने से परिवार की स्थिति बेहद खराब है. उनकी पत्नी का भी हाथ टूटा हुआ है, उन्होंने रोते हुए बताया कि घर में कुछ भी नहीं है और बेटा भी जेल में बंद है.
"पति की दिव्यांगता की कोई राशि सरकार से नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से कभी ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं तो कभी अस्पताल के. घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत में हैं."- जनारसी देवी, जियालाल की पत्नी
समाधान की आस
छह महीने की भागदौड़, पैर की दिव्यांगता, पत्नी का टूटा हाथ और जेल में बंद बेटा, इन सबके बीच जियालाल का परिवार अब भी इसी उम्मीद में है कि प्रमाण पत्र में सुधार हो और उन्हें दिव्यांगता पेंशन का लाभ मिल सके. पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग जियालाल पासवान के मामले में ब्लॉक और अस्पताल दोनों ने अपना पक्ष रखा है. ब्लॉक का कहना है कि सुधार अस्पताल स्तर से ही होगा, जबकि अस्पताल ने गुरुवार तक कार्ड सही करने का प्रयास करने की बात कही है.
39 प्रतिशत पर भी नहीं मिलेगी राशि
ब्लॉक कैंपस में मौजूद आरटीपीएस काउंटर पर बैठी गीतांजलि कुमारी ने बताया कि सरकार के प्रावधान और नियम के अनुसार दिव्यांगता की राशि 40 प्रतिशत होने पर ही मिल पाती है. उन्होंने कहा कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता 39 प्रतिशत भी होगी, तब भी उनके यहाँ से लाभ नहीं हो पाएगा. इसके लिए अस्पताल स्तर से सुधार जरूरी है.
"सरकार के प्रावधान और नियम के अनुसार दिव्यांगता की राशि 40 प्रतिशत होने पर ही मिल पाती है. किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता 39 प्रतिशत भी होगी, तब भी उनके यहां से लाभ नहीं हो पाएगा. इसके लिए अस्पताल स्तर से सुधार जरूरी है." - गीतांजलि कुमारी, ब्लॉक कर्मी
आधार कार्ड पर गलत जन्म तिथि दर्ज
मामले में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके तिवारी ने बताया कि जनारसी देवी को लेकर कहा कि महिला जो आंख से दिव्यांग हैं, उनकी जन्म तिथि आधार कार्ड पर गलत दर्ज कर दी गई है. आधार वालों की इस गलती की वजह से प्रमाण पत्र में दिव्यांगता सिर्फ 20% दर्ज है, जिसमें सुधार हो सकता है.
सुधार के लिए मंगलवार तक का समय
डॉक्टर के मुताबिक जियालाल ने उन्हें बताया था कि पैर टूटने पर जियालाल ने गांव के कंपाउंडर से ही चेकअप कराया था. किसी प्रकार से उसने इलाज कर दिया, जिसके बाद वे रॉड लगाकर चलते हैं. डॉक्टर ने आगे बताया कि अस्पताल कर्मियों द्वारा जियालाल का इलाज कराया जाएगा और कागज में सुधार के लिए उन्होंने मंगलवार तक का समय मांगा.
सुधार की कोशिश जारी
इस मामले में सरोजा सीताराम अस्पताल के डाटा ऑपरेटर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल स्तर से यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार सुधार हो सके. उन्होंने कहा कि जियालाल साइबर कैफे में जाकर उसे वहां से सिलेक्ट और रिजेक्ट कर दें, इसके बाद अस्पताल की ओर से उसे अप्रूवल कर दिया जाएगा और वह सही हो जाएगा.
"गुरुवार तक प्रयास किया जाएगा कि कार्ड सही हो जाए, या यह देखा जाएगा कि उसमें आगे और किस प्रकार की गलतियां हैं."- नवीन कुमार सिंह, अस्पताल के डाटा ऑपरेटर
सभापति के पास पहुंची फरियाद
भटकते हुए बुजुर्ग जियालाल पासवान और उनकी पत्नी अपनी फरियाद लेकर शिवहर नगर परिषद के सभापति राजन नंदन सिंह के पास पहुंचे. सभापति ने दरियादिली दिखाते हुए तुरंत अस्पताल प्रबंधन से फोन पर बात की और नाम व अन्य त्रुटियों में सुधार करने को कहा. इसके बाद उन्होंने दंपति को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल रवाना कर दिया.
आधार में भी उम्र कम, दोनों पेंशन से वंचित
सभापति राजन नंदन सिंह ने बताया कि जियालाल के आधार कार्ड में भी उम्र कम दर्ज कर दी गई है, जिस वजह से उन्हें सरकार के प्रावधान के अनुसार राशि नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि वे आधार में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दोनों में से कोई एक पेंशन शुरू हो जाए और उन्हें राशि मिल सके, क्योंकि फिलहाल न वे वृद्धा पेंशन का लाभ उठा पा रहे हैं और न ही दिव्यांगता पेंशन का.
"जियालाल के आधार कार्ड में भी उम्र कम दर्ज कर दी गई है, जिस वजह से उन्हें सरकार के प्रावधान के अनुसार राशि नहीं मिल पा रही है. आधार में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दोनों में से कोई एक पेंशन शुरू हो जाए और उन्हें राशि मिल सके, क्योंकि फिलहाल न वे वृद्धा पेंशन का लाभ उठा पा रहे हैं और न ही दिव्यांगता पेंशन का."- राजन नंदन सिंह, सभापति, नगर परिषद
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