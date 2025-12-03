झारखंड के दिव्यांग सरकार से नाराज, 490 दिनों से राजभवन के समक्ष जारी है आंदोलन
झारखंड में दिव्यांग समुदाय सरकार से नाराज है, उसका कहना है सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, बल्कि दिखावा करती है.
Published : December 3, 2025 at 5:02 PM IST
रांची: जहां आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहा है, वहीं झारखंड में दिव्यांग समुदाय सरकार से अपनी उपेक्षा को लेकर गहरी नाराजगी जता रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे दिव्यांग पिछले 490 दिनों से राजभवन के समक्ष लगातार धरना पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है.
सरकार व्हीलचेयर बांटकर खानापूर्ति करती है
दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांग संगठनों ने एकजुट होकर राजभवन के बाहर समर्थन रैली’ निकाली. इस दौरान दिव्यांगों ने अपने माथे पर काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति विरोध जताया और अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की. उनका कहना है कि सरकार समारोहों में व्हीलचेयर बांटकर खानापूर्ति तो कर लेती है, लेकिन जिस असली सम्मान और अधिकार के वे हकदार हैं, उसकी अनदेखी लगातार की जा रही है.
490 दिनों से जारी है संघर्ष
आंदोलनकारी दिव्यांगों का कहना है कि वे पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं. इसके बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर न तो कोई गंभीर चर्चा की और न ही किसी तरह का समाधान किया. कई दिव्यांगों ने बताया कि लगातार धरना में रहने से उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन वे अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं.
क्या हैं दिव्यांगों की प्रमुख मांगें
दिव्यांग संगठनों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं, जिनमें ये प्रमुख हैं-
- सभी दिव्यांगों को नियमित पेंशन की सुविधा
- दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा सुनिश्चित सुविधाएं
- राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों का बीमा
- रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशेष योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
उनका कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती और कार्रवाई की दिशा नहीं दिखाती, तब तक वे राजभवन के समक्ष धरना जारी रखेंगे.
सरकार पर भेदभाव का आरोप
रैली में शामिल कई दिव्यांगों ने कहा कि दिव्यांग दिवस के मौके पर राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनमें व्हीलचेयर और उपकरण बांटने की औपचारिकता निभाई जाती है. आंदोलनकारियों के अनुसार, यह केवल दिखावटी कदम है और इससे दिव्यांग समुदाय की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता.
असल समस्याएं सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती हैं
उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ तस्वीर खिंचवाने और कार्यक्रम करने में लगी रहती है. लेकिन हमारी असल समस्याएं पेंशन, बीमा, रोजगार और सुविधा के संबंध में है जो सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती है. दिव्यांग संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन राज्य स्तर पर और भी बड़ा रूप ले सकता है. अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जहां देशभर में संवेदनशीलता और अधिकारों की बात हो रही है, वहीं रांची में दिव्यांगों का यह लंबा संघर्ष इस बात की याद दिलाता है कि योजनाओं से ज्यादा जरूरत उनके जमीनी क्रियान्वयन की है.
