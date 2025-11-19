ETV Bharat / state

दिव्यांग आरक्षण नियुक्ति मामला: HC में पेश हुये निदेशक, जानिये फिर क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई पर आज सम्बन्धित विभाग के निदेशक पूर्व के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा उनकी नियुक्ति विभाग में कुछ दिन पहले ही हुई है. मामले की जांच करने के लिए उन्हें समय दिया जाये. जिस पर कोर्ट ने उनको एक सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 नवंबर की तिथि को होगी.

पूर्व में कोर्ट ने राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी किया था. शिक्षा विभाग में अध्यापकों व लिपिक वर्गीय श्रेणी में दिव्यांग आरक्षण के तहत, राज्य बनने के बाद 52 पदों में हुई नियुक्तियों में से 13 नियुक्तियां मेडिकल बोर्ड ने सही पाई हैं. शेष कार्मिक वर्ष 2022 में मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः कराए गए मूल्यांकन में या तो अनुपस्थित रहे या फिर उनके प्रमाण पत्रों में भिन्नता थी और कुछ को दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया.

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उत्तराखंड शाखा ने जनहित याचिका दायर की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से 'दृष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं. इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी है.

याचिका में कहा है कि राज्य मेडिकल बोर्ड में 2022 में हुए मूल्यांकन में शिक्षा विभाग दिव्यांग श्रेणी के कई कर्मचारी मेडिकल जांच के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए. जिससे उनके प्रमाण पत्रों के जाली होने का गहरा संदेह पैदा होता है. याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गौरव पालीवाल ने कोर्ट को बताया इस मामले को देखने वाले राज्य आयुक्त,दिव्यांग जन ने भी शिकायत को खारिज कर दिया था. एम्स ऋषिकेश से पुन: सत्यापन की मांग को नज़रअंदाज़ कर दिया था.