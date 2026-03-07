ETV Bharat / state

दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना बड़ी चुनौती? रेंग कर सरकारी दफ्तरों का सालों साल चक्कर काटना मुश्किल

दफतरों का चक्कर काटना पड़ा: लखनऊ में पारा क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग विनय शर्मा बताते है कि मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते, बड़ी मुश्किल से चल पाता हूं, इसके बावजूद तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद चार महीनों तक सरकारी दफतरों का चक्कर काटना पड़ा, तब जाकर सर्टिफिकेट बन पाया. सरकारी योजनाओं में अड़चन: उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट बनने में देरी की वजह जानने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. कई बार दफ्तर गया, लेकिन हर बार सिर्फ इंतजार मिला. इस देरी की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा. बिचौलिये का सहारा: काकोरी के रहने वाले विजय प्रताप की कहानी और भी हैरान करने वाली है. उन्होंने फोन पर बताया कि लगातार चार सालों तक कोशिश करता रहा कि मेरा दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाए. हर बार कागज जमा किया, मेडिकल प्रक्रिया पूरी की, लेकिन कहीं न कहीं फाइल अटक जाती. इस दौरान बिचौलियों का सहारा लिया और सर्टिफिकेट बन गया. जब खुद किया तो नहीं हुआ, लेकिन बिचौलिये के जरिए आसानी से हो गया. यह सिस्टम की खामी है या दिव्यांगों के साथ अन्याय? ये कौन तय करेगा.

ईटीवी भारत की पड़ताल: ईटीवी भारत ने लखनऊ में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी परेशानियों की जब पड़ताल की तो, जो तस्वीरें सामने आईं, वह बताती है कि व्यवस्था प्रक्रिया तो तय है, लेकिन दफ्तरों में देरी और लापरवाही दिव्यांगों कि जीवन को मुश्किल बना रही है.

दिव्यांगों सर्टिफिकेट बनवाना चुनौती: दिव्यांगों के लिए उस सर्टिफिकेट को बनवाना कितना मुश्किल है. यह दिव्यांग से बेहतर कोई नही बता सकता. एक सर्टिफिकेट के लिए हाथ, पैर और शरीर से माजूर दिव्यांगों का सालों साल सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना. सीएमओ कार्यालय और जिला अस्पताल का चक्कर काटना कितना मुश्किल भरा होता होगा, जमीन पर रेंगता हुआ दिव्यांग से बेहतर इस मुश्किल को कोई नही बता सकता.

दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं: दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिव्यांगों को इसका लाभ आसानी से मिल रहा है, किसी भी योजना का हिस्सा बनने के लिए दिव्यांगों के पास दिव्यांग सर्टिफिकेट का होना कितना जरुरी है, ये दिव्यांग ही बता सकते हैं.

लखनऊ: दिव्यांगता अपने आप में एक मुश्किल ज़िंदगी है, जिसमें हर रोज शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है. रोज़मर्रा के काम से लेकर शिक्षा, रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक रूढ़िवादिता दिव्यांग जीवन को और कठिन बना देता हैं, जिससे भावनात्मक तनाव और अकेलापन ये महसूस कराता है कि तुम दिव्यांग हो.

दिव्यांग सर्टिफिकेट की प्रक्रिया: इस मामले में लखनऊ के सीएमओ डॉ. एन .बी सिंह ने बताया कि दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है. सप्ताह में दो दिन सीएमओ कार्यालय में विशेष तौर पर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं. आवेदक को पहले ऑनलाइन यूडीआईडी पोर्टल पर आवेदन करना होता है. इसके बाद मेडिकल बोर्ड जांच कर, दिव्यांगता का प्रतिशत तय करता है.

दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ: 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ही सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलता है. पहले 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वालों का सर्टिफिकेट नहीं बनता था, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में प्रावधान नहीं था. अब नई गाइडलाइन के अनुसार 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों का भी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है. हालांकि उन्हें सभी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा. सीएमओ ने बताया कि आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी.



दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया?

सर्टिफिकेट बनवाने के लिए केंद्र सरकार के यूडीआईडी (Unique Disability ID) पोर्टल पर आवेदन करना होता है. https://www.swavlambancard.gov.in



वेबसाइट पर जाएं.

Apply for Disability Certificate / UDID Card पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर, आवेदन सबमिट करें.



सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

पता प्रमाण

राशन कार्ड

मेडिकल रिपोर्ट

मोबाइल नंबर

दिव्यांगता की जांच रिपोर्ट को सबमिट करें.

आवेदन के बाद आपको जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड में जांच के लिए बुलाया जाएगा. डॉक्टर आपकी बीमारी या विकलांगता की जांच करेंगे, फिर डिजिटल दिव्यांग सर्टिफिकेट और UDID कार्ड जारी किया जाएगा. इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं. अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो जिला अस्पताल, सीएमओ ऑफिस में फॉर्म भर कर सर्टिफिकेट ले सकते है.



दिव्यांग सर्टिफिकेट से मिलने वाला लाभ

दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकता है. इसमें दिव्यांग पेंशन योजना, निशुल्क सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और हियरिंग एड वितरण तथा कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं.



आरक्षण: शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश के दौरान आरक्षण, छात्रवृत्ति, परीक्षा में अतिरिक्त समय और अन्य सहूलियतें सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाती हैं. सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जो भारत सरकार के नियमों के तहत लागू है. इसके अलावा आयु सीमा में छूट और आवेदन शुल्क में रियायत भी दी जाती है.



यात्रा में छूट: यात्रा सुविधाओं में भी राहत मिलती है. भारतीय रेल द्वारा ट्रेन यात्रा में किराए में छूट प्रदान की जाती है, जबकि कई राज्यों में रोडवेज बसों में रियायती या निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है.



आयकर अधिनियम की धारा 80U के तहत कर में छूट का प्रावधान है. साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में विशेष ब्याज दरों पर ऋण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है. दिव्यांगजन यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी बनवा सकते हैं, जो पूरे देश में मान्य है और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है.



