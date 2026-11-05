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प्रतिभा किसी कमी की मोहताज नहीं! न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, फिर भी हुनर से दिव्यांग बच्चों ने कर दिया हैरान

दिव्यांग बच्चों ने पेश की मिसाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ : कहते हैं कि प्रतिभा किसी शारीरिक कमी की मोहताज नहीं होती और न ही उसे जताने के लिए शब्दों की जरूरत होती है. इस बात को एक बार फिर दिव्यांग छात्रों ने अपनी प्रदर्शनी में साबित करके दिखा दिया है. ये मासूम भले ही बोल और सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों ने पेश की मिसाल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, शहर के फातिमा स्कूल में वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी लगई गई है, जहां इन बच्चों ने भी स्टॉल लगाकर अपने आकर्षक मॉडलों के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन किया. उसके बाद देखते ही देखते ये आकर्षण का केंद्र बन गए. जिसने भी इनके मॉडलों को देखा वह सराहना किए बिना नहीं रह सका.

इस प्रदर्शनी की मुख्य विषयवस्तु 'युवा मस्तिष्क की जिज्ञासा' रही, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान, कला, पर्यावरण, तकनीक और सामाजिक उपयोगिता से जुड़े विभिन्न नमूनों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता और शोधपरक सोच का प्रदर्शन किया. पूरी प्रदर्शनी को विषय, क्षेत्र और स्तर के अनुसार व्यवस्थित ढंग से सजाया गया था. विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में न केवल उनकी मेहनत दिखाई दी, बल्कि समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने की क्षमता भी नजर आई. प्रदर्शनी (Photo Credit; ETV Bharat) वाराणसी धर्मप्रांत के फादर यूजिंग जोसेफ प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि विद्यालय ने विज्ञान और कला प्रदर्शनी को बेहद व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से तैयार किया है. प्रत्येक विद्यार्थी की रचना में रचनात्मकता, जिज्ञासा और स्पष्ट सोच दिखाई दे रही है.