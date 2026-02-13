ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की मौली जागरां में गंदे पानी का मामला: ETV भारत ने प्रकाशित की थी "जनता की समस्या" अब सांसद मनीष तिवारी ने की जल्द समाधान की मांग

चंडीगढ़: मौली जागरां कॉलोनी के निवासी लंबे समय से पीने के साफ पानी की कमी से जूझ रहे हैं. कॉलोनीवासियों का आरोप है कि नलों से आने वाला पानी बदबूदार, मटमैला और गंदा है, जिसमें सीवरेज की गंदगी भी मिल रही है. इसका असर रोजमर्रा के कामों पर पड़ रहा है और बच्चे व बुजुर्ग पानी से होने वाली बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. मजबूरी में लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. इस समस्या को खबर माध्यम से ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान सामने आया है. उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. साथ ही कहा है कि इस मामले में जल्द समाधान न होने पर यह मानव स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है. सांसद मनीष तिवारी का कड़ा बयान: सांसद मनीष तिवारी ने मौली जागरां की स्थिति पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि, "यह बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है प्रदेश में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं. चंडीगढ़ में एक रिहैबिलिटेशन कॉलोनी है, जहां पिछले कुछ समय से गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं. कुछ बच्चों को तो अस्पताल भी ले जाना पड़ा. चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है. अगर केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति है, तो इससे ज़्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती."