ETV Bharat / state

हांसी बस स्टैंड पर बह रहा सीवरेज का गंदा पानी, रोजाना हजारों यात्रियों को हो रही परेशानी

हांसी बस स्टैंड परिसर और गेट के पास सीवरेज का पानी फैले होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

SEWAGE OVERFLOWS AT BUS STAND
हांसी बस स्टैंड में फैला सीवरेज का पानी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसीः हरियाणा का 23वां जिला हांसी जरूर बन गया है लेकिन विकास के नाम पर यहां गांवों से भी बुरा हाल है. हांसी बस स्टैंड पर सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या के कारण यहां गंदा और बदबूदार पानी जमा हो गया है, जिससे यात्रियों, राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हांसी के जिला बनने के बाद विकास के बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है.

बदबू और गंदगी-संक्रमण फैलने का खतराः सीवर के ओवरफ्लो होने की समस्या से लोगों को काफी असुविधा हो रही है. मुख्य बस स्टैंड के दोनों गेटों पर पानी जमा होने से यात्रियों को आने-जाने में भारी असुविधा हो रही है. बदबू और गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है. हांसी को जिला मुख्यालय का दर्जा दिए जाने के बावजूद, शहर में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के प्रति अधिकारियों की ओर से कोई खास चिंता नहीं दिखाई देती है.

गंदे पानी से रोजाना हजारों यात्रियों को होती है परेशानी (Etv Bharat)

शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहींः बस स्टैंड पर जलभराव और सीवर ओवरफ्लो के कारण यात्रियों और ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. यात्री कुलदीप और बस ड्राइवर मोनू ने बताया कि "जिला तो बन गया है लेकिन बस स्टैंड का बुरा हाल है. बस स्टैंड परिसर में पानी जमा होने के कारण यात्रियों को खड़े रहने और बस में चढ़ने-उतरने में दिक्कत हो रही है. शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान ना होने से लोग बेहद परेशान हैं. प्रशासन को जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए."

सालों पुराना है सीवरेज सिस्टमः राजबीर सिवाच स्टैंड ड्यूटी अधिकारी ने बताया कि यहां का सीवरेज सिस्टम सालों पुराना है. इसके लिए सरकार को पत्र दिया हुआ है. ग्रांट पास हो गई है. जल्द ही स्थाई समाधान हो जायेगा. अब इसकी मोटर ठीक करवाई जा रही है.

ये भी पढ़ें-हांसी में दनदनाते चला डीटीपी का पीला पंजा, अवैध निर्माण को मिनटों में कर दिया ध्वस्त

TAGGED:

HANSI BUS STAND
SEWAGE OVERFLOWS AT HANSI BUS STAND
हांसी बस स्टैंड पर सीवरेज ओवरफ्लो
PROBLEMS IN HANSI
SEWAGE OVERFLOWS AT BUS STAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.