ETV Bharat / state

लखनऊ के इन इलाकों का गंदा पानी, अफसरों को दिख रहा शुद्ध

इंदौर हादसे के बाद अलर्ट मोड में यूपी सरकार, शुद्ध पेयजल को लेकर कड़े निर्देश, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और

लखनऊ में शुद्ध जल सप्लाई की हकीकत क्या है?
लखनऊ में शुद्ध जल सप्लाई की हकीकत क्या है? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 8:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से 18 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है. भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ने प्रदेश भर में सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जिन संस्थाओं पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी है. वे हर हाल में जनता को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएं.

जल निगम के निर्देशों में कहा गया है कि यदि कहीं भी दूषित या गंदा पानी आपूर्ति में पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए. जरूरत पड़ने पर पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदला जाए ओवरहेड टैंकों और जल स्रोतों की नियमित सफाई कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सीवर या नालों का पानी पेयजल लाइन में किसी भी सूरत में न मिले. इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

ETV Bharat की टीम ने कई इलाकों में पानी सप्लाई की हकीकत जानी. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार ने कहा कि इंदौर की घटना सरकार के संज्ञान में है और इसी वजह से पूरे प्रदेश में नगर निगमों, जल निगम और जलापूर्ति से जुड़ी सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है. यदि किसी क्षेत्र से दूषित पानी की शिकायत आती है और उससे लोग बीमार पड़ते हैं तो संबंधित संस्था के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकारी दावों के उलट लखनऊ में जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक नजर आई.

ईटीवी भारत की टीम ने जब पुराने लखनऊ और आसपास के इलाकों का दौरा किया तो कई क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. रुस्तम नगर के रहने वाले शाहिद अली ने बताया कि उनके इलाके में लंबे समय से पीला और बदबूदार पानी आ रहा है. सीवर लाइन और वाटर सप्लाई पाइप दोनों लीकेज की स्थिति में हैं, जिससे सीवर का पानी पीने के पानी में मिल रहा है और वही पानी मजबूरी में लोगों को पीना पड़ रहा है.

कैफ ने बताया कि कई जगह पीने के पानी की पाइपलाइन को ड्रेनेज लाइन से जोड़ दिया गया है. ओपन ड्रेनेज होने की वजह से सीवर का गंदा पानी सीधे पेयजल लाइन में मिल जाता है. यह समस्या कई सालों से बनी हुई है लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया. हालात ऐसे हैं कि लोग दूर-दूर से मस्जिदों या समरसेबल टैंकों से पानी लाने को मजबूर हैं.

बालू अड्डा इलाके में हालात और भी बदतर हैं. मेनू कश्यप ने बताया कि कभी काला तो कभी पीला पानी आता है, कई बार पानी में बालू निकलती है. मजबूरी में उसी पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. सुनीता ने बताया कि गंदा पानी पीने से उनके पति बीमार पड़ गए और डॉक्टरों ने साफ कहा कि यह संक्रमण दूषित पानी की वजह से हुआ है. उन्होंने कहा कि शिकायतें होती हैं, अधिकारी आते हैं, पानी की जांच करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं.

गुड्डी ने बताया कि पानी में इतनी ज्यादा बालू होती है कि पहले बाल्टी भरकर उसे बैठने दिया जाता है, फिर ऊपर का पानी इस्तेमाल किया जाता है. पीने का पानी वे दूर लगे टैंकों से लाते हैं.

जल निगम के एमडी रविंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है और निर्देश है कि 24 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. अभी तक इस तरह की कोई गंभीर शिकायत उनके पास नहीं आई है.

हालांकि, ईटीवी भारत की पड़ताल में बालू अड्डा, चौपटिया, रुस्तम नगर, उदयगंज और ऊंट खाना जैसे इलाकों में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है. गर्मियों में हालात और बदतर हो जाते हैं एक तो समय पर पानी नहीं आता और जब आता है तो पीने लायक नहीं होता.

लखनऊ नगर निगम की ओर से दावा किया गया है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, दूषित पानी की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और ओवरहेड टैंकों की सफाई का अभियान चल रहा है. नगर निगम का कहना है कि अधिकांश टैंकों की सफाई हो चुकी है और कुछ ही बाकी हैं.

हेल्पलाइन / कंट्रोल रूम नंबर
जलकल विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, पानी की आपूर्ति, पाइपलाइन लीकेज या सीवर समस्या की सूचना देने के लिए नागरिक निम्न कंट्रोल रूम नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. 8177054100 / 8177054003 / 8177054010.

फैजुल्लागंज तीर्थ वार्ड के पार्षद प्रदीप शुक्ला ने बताया कि कुछ कॉलोनियों में पाइपलाइन सीवर टैंक या नालों के पास से गुजर रही है और कई जगह पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से गंदगी पानी में मिल रही है। इसे बदलने के निर्देश दिए गए हैं.

इस बीच, राज्य सरकार ने भूजल संकट को देखते हुए भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम, 2019 को लागू किया है. इसके तहत अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में नए कुओं पर रोक, उद्योगों के लिए भूजल उपयोग की निगरानी, वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज को अनिवार्य किया गया है. हर जिले में जिला भूजल प्रबंधन परिषद का गठन किया गया है, जो डीएम के नेतृत्व में काम करती है.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आपूर्ति, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण और शहरी क्षेत्रों में BIS व WHO मानकों के अनुसार पानी देने का प्रावधान है. इसके साथ ही 24x7 जलापूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं.

कागजों पर व्यवस्था भले ही मजबूत नजर आती हो, लेकिन लखनऊ के कई इलाकों की हकीकत यह सवाल खड़ा करती है कि क्या आम जनता को वास्तव में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल मिल पा रहा है, या फिर इंदौर जैसी किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें-आगरा भी इंदौर जैसी आपदा का गवाह; 33 साल बाद भी नहीं भरे जख्म,संकट में 4 लाख की आबादी

TAGGED:

INDORE CONTAMINATED WATER CASE
CONTAMINATED WATER SUPPLY LUCKNOW
UTTAR PRADESH JAL NIGAM
लखनऊ में दूषित जल सप्लाई
CONTAMINATED WATER SUPPLY LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.