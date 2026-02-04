ETV Bharat / state

ताजमहल क्षेत्र में गंदगी; सफाई एजेंसी पर तीन लाख रुपये जुर्माना, आगरा नगर निगम ने दी वॉर्निंग

आगरा में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने निरीक्षण के दौरान खामियां सामने आने पर सफाई एजेंसी पर 3 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने किया था निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
आगरा: आगरा नगर निगम प्रशासन ने साफ सफाई को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने विश्व धरोहर ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है. नगरायु आयुक्त अंकित खंडेलवाल के औचक निरीक्षण में गंभीर खामियां सामने आने पर सफाई एजेंसी पर 3 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया है.

गंदगी को लेकर कार्रवाई की गयी: इसके साथ ही सफाई एजेंसी को हिदायत दी गई है कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो. इसलिए, सफाई व्यवसा में सुधार करें. अन्यथा अनुबंध समाप्ति कर दिया जाएगा. सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि बीते दिनों नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ताजमहल क्षेत्र में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया था.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में सफाई पर ज़ोर. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिल्पग्राम रोड पर धूल और कूड़े का ढेर: औचक निरीक्षण में सफाई एजेंसी का सफाई कार्य सही नहीं मिला. असंतोषजनक सफाई व्यवस्था एजेंसी के अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करना है. औचक निरीक्षण में फतेहाबाद रोड पर सड़क, डिवाइडर व फुटपाथ पर भारी मात्रा में धूल जमी थी. शिल्पग्राम रोड पर धूल और कूड़े का ढेर जहां तहां लगे हुए थे. जी-20 सेल्फी प्वाइंट से रमाडा होटल तक सड़क के दोनों ओर अत्याधिक गंदगी मिली.

स्ट्रीट स्वीपिंग भी नियमित नहीं: सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि सड़क किनारे स्थित खुले प्लॉट्स में कूड़ा पड़ा था. इसमें कई स्थानों पर C&D वेस्ट (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा) खुले में मिला था. क्षेत्र की आंतरिक गलियों में नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही थी. डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन समय से नहीं पहुंच रहे हैं. स्ट्रीट स्वीपिंग भी नियमित नहीं की जा रही.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा नगर निगम ने सफाई एजेंसी को चेतावनी दी. (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर निगम को मिल रही थीं शिकायतें: इसकी नगर निगम लगातार शिकायतें मिल रही थीं. औचक निरीक्षण में मिली लापरवाहियों को गंभीर मानकर नगर निगम ने अनुबंध की शर्तों के तहत संबंधित सफाई एजेंसी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही फर्म को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल डिप्लॉयमेंट प्लान जिसमें मैनपावर, मशीनरी, वाहन समेत अन्य विवरण प्रस्तुत करे. क्षेत्रवार समग्र सफाई कार्य योजना लिखित रूप में नगर निगम को उपलब्ध कराए.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने कहा कि यदि निर्धारित समयावधि में सफाई एजेंसी की सफाई व्यवस्था में संतोषजनक सुधार नहीं मिला तो एजेंसी खिलाफ अग्रिम दण्डात्मक कार्रवाई करने के साथ ही अनुबंध समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है. ताजमहल जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के आसपास सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

