ताजमहल क्षेत्र में गंदगी; सफाई एजेंसी पर तीन लाख रुपये जुर्माना, आगरा नगर निगम ने दी वॉर्निंग

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने किया था निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा नगर निगम प्रशासन ने साफ सफाई को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने विश्व धरोहर ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है. नगरायु आयुक्त अंकित खंडेलवाल के औचक निरीक्षण में गंभीर खामियां सामने आने पर सफाई एजेंसी पर 3 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया है. गंदगी को लेकर कार्रवाई की गयी: इसके साथ ही सफाई एजेंसी को हिदायत दी गई है कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो. इसलिए, सफाई व्यवसा में सुधार करें. अन्यथा अनुबंध समाप्ति कर दिया जाएगा. सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि बीते दिनों नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ताजमहल क्षेत्र में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया था. आगरा में सफाई पर ज़ोर. (Photo Credit: ETV Bharat) शिल्पग्राम रोड पर धूल और कूड़े का ढेर: औचक निरीक्षण में सफाई एजेंसी का सफाई कार्य सही नहीं मिला. असंतोषजनक सफाई व्यवस्था एजेंसी के अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करना है. औचक निरीक्षण में फतेहाबाद रोड पर सड़क, डिवाइडर व फुटपाथ पर भारी मात्रा में धूल जमी थी. शिल्पग्राम रोड पर धूल और कूड़े का ढेर जहां तहां लगे हुए थे. जी-20 सेल्फी प्वाइंट से रमाडा होटल तक सड़क के दोनों ओर अत्याधिक गंदगी मिली.