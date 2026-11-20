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नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह पर कार्रवाई की तैयारी तेज, उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा नोटिस

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह ( ETV Bharat )

रांचीः नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) के कुलपति दिनेश सिंह की कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है. उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार के स्तर पर अगला कदम उठाया गया है.

उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनसे पूछा गया है कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों और राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर उन्हें कुलपति के पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए. नोटिस जारी होने के बाद विश्वविद्यालय में कुलपति के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एनपीयू के कुलपति दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है.