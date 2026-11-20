नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह पर कार्रवाई की तैयारी तेज, उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा नोटिस
झारखंड उच्च शिक्षा निदेशालय ने नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 20, 2026 at 7:14 PM IST
रांचीः नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) के कुलपति दिनेश सिंह की कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है. उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार के स्तर पर अगला कदम उठाया गया है.
उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनसे पूछा गया है कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों और राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर उन्हें कुलपति के पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए. नोटिस जारी होने के बाद विश्वविद्यालय में कुलपति के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एनपीयू के कुलपति दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है.
दरअसल, एनपीयू में वित्तीय कामकाज को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं. इन शिकायतों में वित्तीय प्रबंधन, निवेश और विश्वविद्यालय के स्तर पर लिए गए कुछ फैसलों में नियमों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाए गए थे. ये मामला राज्यपाल तक पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय के वित्तीय लेन-देन की जांच और विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया. इसके तहत विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की पड़ताल की गई, जांच में सामने आई अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई
इस पूरे मामले में लोकभवन की ओर से पहले ही हस्तक्षेप किया जा चुका है. सितंबर 2026 में लोकभवन सचिवालय ने दिनेश सिंह को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था. इसके बाद से ही सरकार के स्तर पर इस मामले में सहमति और आगे की कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया चल रही थी.
कुलपति को पद से हटाने के मामले में राज्य सरकार की सहमति जरूरी होने के कारण उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. इसी क्रम में उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे आरोपों और राज्यपाल की अनुशंसा के संदर्भ में अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
अब इस मामले में दिनेश सिंह के जवाब पर सबकी नजर रहेगी. उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी. फिलहाल नोटिस जारी होना बर्खास्तगी का अंतिम आदेश नहीं है, लेकिन इससे कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.
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