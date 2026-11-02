नेशनल स्कूल गेम्स के लिए दिल्ली की अंडर-17 गर्ल्स वॉलीबॉल टीम तैयार करेगा शिक्षा निदेशालय, इस दिन से लगेगा कोचिंग कैंप
सभी चयनित खिलाड़ियों को 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक पीतमपुरा के एसयू ब्लॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होगा.
Published : November 2, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाली अंडर-17 आयु वर्ग की छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. 70वें नेशनल स्कूल गेम्स (SGFI) 2026-27 की तैयारी के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच ने विशेष कोचिंग कैंप आयोजित करने का फैसला किया है. यह कैंप 12 नवंबर से 7 दिसंबर, 2026 तक पीतमपुरा स्थित एसयू ब्लॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाया जाएगा. इसमें दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स के दौरान चयनित छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे.
शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अंडर-17 गर्ल्स वॉलीबॉल टीम की तैयारी के लिए यह कोचिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है. कैंप में दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स के जरिए चुनी गई छात्राओं को शामिल किया गया है. सभी चयनित खिलाड़ियों को 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक पीतमपुरा के एसयू ब्लॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होगा. खिलाड़ियों को हर दिन दोपहर 2 बजे से ट्रेनिंग के लिए पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.
सीकर में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता: कोचिंग कैंप पूरा होने के बाद दिल्ली की चयनित छात्राएं 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 में हिस्सा लेंगी. अंडर-17 गर्ल्स वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजस्थान के सीकर में आगामी 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होगी. यह प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के तत्वावधान में होगी.
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इन्हें मिली कोचिंग कैंप की जिम्मेदारी: इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम देश के दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों के साथ मुकाबला करेगी. शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर देना है, जिससे वे दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर सकें. शिक्षा निदेशालय ने कोचिंग कैंप से जुड़ी जानकारी और किसी भी तरह की शिकायत के समाधान के लिए प्रभारी कोच अजीवंत सिंह द्राल को जिम्मेदारी सौंपी है. सर्कुलर में खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया है कि कैंप से संबंधित किसी भी जानकारी या परेशानी के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है.
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