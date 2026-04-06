शिक्षा निदेशालय द्वारा EWS/DG एवं CWSN श्रेणी में दाखिले के लिए ड्रा का आयोजन
दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत: शिक्षा मंत्री आशीष सूद
Published : April 6, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को पुराना सचिवालय में शिक्षा निदेशालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर (नर्सरी/केजी/कक्षा 1) पर ईडब्ल्यूएस/डीजी एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश हेतु कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स की शुरुआत कर अपने सामने सभी श्रेणियों के ड्रा निकलवाये.
इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों एवं अन्य संबंधित पक्षों की उपस्थिति में यह ड्रा संपन्न कराया गया. कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के प्रत्येक पात्र बच्चे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले. उन्होंने कहा की इस वर्ष इन सब श्रेणियों में प्रवेश के लिए तकनीकी सुधारों एनआईएस द्वारा विकसित और स्वीकृत सॉफ्टवेयर और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से डुप्लीकेट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर प्रभावी रोक लगाई गई है. इससे वास्तविक लाभार्थियों को प्रवेश के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं. उन्होंने आगे कहा इस वर्ष कुल सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी भी बनाया गया है.
स्कूल में दाखिले के लिए ड्रा का आयोजन: इस वर्ष 2025–26 की तुलना में कुल स्कूलों की संख्या 2219 से बढ़कर 2308 हो गई है. EWS/DG श्रेणी के अंतर्गत सीटें 44,045 से बढ़कर 48,092 हो गई हैं, जबकि CWSN श्रेणी में सीटें 6,471 से बढ़कर 7,609 तक पहुंची हैं. इस प्रकार इस वर्ष कुल सीटों की संख्या 50,516 से बढ़कर 55,701 हो गई है, जो कि 5,185 सीटों की वृद्धि को दर्शाता है. सूद ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को इस वर्ष कुल 1,39,524 आवेदन प्राप्त हुए. ईडब्ल्यूएस/श्रेणी में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनों की संख्या 1,38,536 है. वहीं, दूसरी ओर CWSN श्रेणी में पूर्ण आवेदनों की संख्या 904 से बढ़कर 988 हो गई है.
क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत: सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रॉ होने के बाद एक बार परिणाम फ्रीज होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है. पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं. सूद ने कहा कि इस बार ड्रॉ पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से आयोजित किया गया है. विशेष बात यह रही कि अभिभावकों ने स्वयं ड्रॉ निकाला, जिससे प्रक्रिया पर उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ है. हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार की सभी योजनाएं अब और अधिक पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंच रही हैं.
शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि इस ड्रॉ के माध्यम से हजारों बच्चों को प्रवेश का अवसर मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दिल्ली सरकार की चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट-आधारित है. साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावकों को उनका उचित अधिकार मिल सके और प्रत्येक पात्र बच्चे को समान अवसर प्राप्त हो. सूद ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता, पारदर्शी चयन और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह प्रवेश प्रक्रिया उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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