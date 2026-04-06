ETV Bharat / state

शिक्षा निदेशालय द्वारा EWS/DG एवं CWSN श्रेणी में दाखिले के लिए ड्रा का आयोजन

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को पुराना सचिवालय में शिक्षा निदेशालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर (नर्सरी/केजी/कक्षा 1) पर ईडब्ल्यूएस/डीजी एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश हेतु कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स की शुरुआत कर अपने सामने सभी श्रेणियों के ड्रा निकलवाये.

इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों एवं अन्य संबंधित पक्षों की उपस्थिति में यह ड्रा संपन्न कराया गया. कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के प्रत्येक पात्र बच्चे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले. उन्होंने कहा की इस वर्ष इन सब श्रेणियों में प्रवेश के लिए तकनीकी सुधारों एनआईएस द्वारा विकसित और स्वीकृत सॉफ्टवेयर और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से डुप्लीकेट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर प्रभावी रोक लगाई गई है. इससे वास्तविक लाभार्थियों को प्रवेश के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं. उन्होंने आगे कहा इस वर्ष कुल सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी भी बनाया गया है.

स्कूल में दाखिले के लिए ड्रा का आयोजन: इस वर्ष 2025–26 की तुलना में कुल स्कूलों की संख्या 2219 से बढ़कर 2308 हो गई है. EWS/DG श्रेणी के अंतर्गत सीटें 44,045 से बढ़कर 48,092 हो गई हैं, जबकि CWSN श्रेणी में सीटें 6,471 से बढ़कर 7,609 तक पहुंची हैं. इस प्रकार इस वर्ष कुल सीटों की संख्या 50,516 से बढ़कर 55,701 हो गई है, जो कि 5,185 सीटों की वृद्धि को दर्शाता है. सूद ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को इस वर्ष कुल 1,39,524 आवेदन प्राप्त हुए. ईडब्ल्यूएस/श्रेणी में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनों की संख्या 1,38,536 है. वहीं, दूसरी ओर CWSN श्रेणी में पूर्ण आवेदनों की संख्या 904 से बढ़कर 988 हो गई है.