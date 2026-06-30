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दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में फिर मिलेगी नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले हजारों गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है. शिक्षा निदेशालय की ई-वी शाखा द्वारा जारी सर्कुलर में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और टेक-ओवर स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति के निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी पात्र गेस्ट टीचर्स को 1 जुलाई 2026 को स्कूल खुलने के दिन अपने संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करने को कहा गया है.

विभाग का कहना है कि इससे नए सत्र की शुरुआत में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहेगी. सर्कुलर के अनुसार, जिन गेस्ट टीचर्स ने 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में दिल्ली सरकार के सरकारी, सहायता प्राप्त और टेक-ओवर स्कूलों में सेवाएं दी थीं, उन्हें 1 जुलाई 2026 को अपने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के पास रिपोर्ट करना होगा. यदि किसी शिक्षक का वर्तमान स्कूल किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है या वहां पद भर चुके हैं, तो विभाग की नीति के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई गेस्ट टीचर स्कूल खुलने के बाद तीन कार्य दिवस के अंदर रिपोर्ट नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि वह दोबारा नियुक्ति में रुचि नहीं रखता. ऐसी स्थिति में विभाग उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक की व्यवस्था कर सकता है. इसके साथ ही सर्कुलर में साफ कहा गया है कि यह सुविधा उन गेस्ट टीचर्स को नहीं मिलेगी जिन्हें अनुशासनहीनता, खराब प्रदर्शन, कदाचार, बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने या स्वयं इस्तीफा देने के कारण सेवा से हटाया गया था. ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षक दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे.

ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और टेकन ओवर स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वह सत्र 2025-26 के दौरान कार्यरत गेस्ट टीचर्स के ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें. यह प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक की सेवा अवधि के आधार पर जारी किया जाएगा. इसके साथ ही सभी स्कूलों को गेस्ट टीचर्स की ऑनलाइन उपस्थिति भी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनके कार्य दिवसों और अनुभव की सही गणना की जा सके. इससे भविष्य में सेवा संबंधी रिकॉर्ड और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.