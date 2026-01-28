उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, देहरादून में इस दिन लगेगा मेला
पूर्व सैनिकों के लिए डीजीआर विशेष योजना लाई है. जिसके तहत ऐसे पूर्व सैनिक जो रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी मुहैया कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 28, 2026 at 6:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौजूद ऐसे पूर्व सैनिक जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय एक बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रहा है. जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.
दरअसल, पूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के अलावा उन्हें कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 13 फरवरी को देहरादून जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट में एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. इस मेले का आयोजन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (रक्षा मंत्रालय) के अंतर्गत महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) करेगा.
ये रोजगार मेला सुबह 7 बजे से शुरू होगा. इस रोजगार मेले में भारतीय सेना, नौसेना और एयर फोर्स के पूर्व सैनिकों को सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग जैसे अलग-अलग सेक्टर के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एवं इंडस्ट्रियल कंपनियों से जोड़ने के लिए एक प्रभावी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा.
देहरादून में होने जा रहे इस मेले के आयोजन को लेकर तैयार जोरों पर है. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग लगातार पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहा है. पूर्व सैनिकों की अनुशासनबद्ध कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी दक्षता को पब्लिक सेक्टर में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
13 शहरों में लग चुका है रोजगार मेला: वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान डीजीआर ने देशभर में 18 रोजगार मेलों के आयोजन का प्लान तैयार किया है. जिनमें से अब तक दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, सिकंदराबाद, जम्मू, भोपाल, कोच्चि और गुवाहाटी समेत 13 शहरों में रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं.
रोजगार मेले के दौरान पूर्व सैनिकों को अपनी योग्यता और अनुभव को ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जो उनके विशिष्ट कौशल को भली-भांति समझे और उनके हुनर का सही आकलन करें. इस रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले नियोक्ताओं को योग्य और अनुभवी पूर्व सैनिकों के बायोडाटा निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. जबकि, पूर्व चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू और सिलेक्शन की सुविधा भी रोजगार मेले में ही होगी.
इस पोर्टल पर करा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण: पूर्व सैनिक और नियोक्ता www.esmhire.com के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. यह मंच विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए विकसित एक एआई-सक्षम रोजगार पोर्टल है. पंजीकरण लिंक डीजीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पर 'जॉब फेयर' अनुभाग में भी उपलब्ध है. पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क है.
