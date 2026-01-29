ETV Bharat / state

NIELIT के निदेशक बोले- डिजिटल दौर में बढ़ेगा साइबर क्राइम, ICSAS ऐप फ्रॉड से बचाएगा

ICSAS ऐप साइबर ठगी से बचाएगा : उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को एक ऐप जो 'ICSAS' नाम से NIELIT ने डेवलप किया है, उसे अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा. यह देश के 16 भाषाओं और विदेश की सात भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने वाला ऐप है. इससे साइबर क्राइम से लोग बच सकते हैं. डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के कारण उस पर बहुत ज्यादा अटैक भी है.

सम्मेलन में NIELIT के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने कहा, डिजिटल लेन-देन के दौर में देश के भीतर साइबर क्राइम की घटनाएं और बढ़ेंगी. लोगों को इसको लेकर खुद जागरूक होना होगा. जिससे वह इस समस्या से उबर सकेंगे और किसी भी घटना की स्थिति में आगे की कार्यवाही के लिए खुद को आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे.

गोरखपुर : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) की ओर से दो दिवसीय चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऑन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज (NICEDT-2026) का आयोजन गुरुवार को किया गया. सम्मेलन में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में नवीन जानकारियों पर विचार-विमर्श किया गया.

उन्होंने कहा, मैं जिस ऐप की चर्चा कर रहा हूं वह साइबर सिक्योरिटी का NIELIT द्वारा तैयार किया गए एक विशेष मॉड्यूल का हिस्सा है. इसको डाउनलोड करने के बाद कोई भी मोबाइल धारक साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर सकता है. इसमें यह भी सुविधा है कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हो गया, तो 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी नजदीकी पुलिस थाना होगा वहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं.

बीमारी के बारे में पता लगाएगा AI : डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने कहा, मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट) का बहुत ज्यादा उपयोग है. AI से हेल्थ सेक्टर में ड्रग डिस्कवरी का भी काम किया जा सकता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है. इसके अलावा यह भी अनुमान किया जा सकता है कि किस तरह के बीमारी की आने की संभावना है और उसका क्या इलाज हो सकता है.

इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप देखे जा सकते हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर में AI का काफी उपयोग है. NIELIT ने बहुत ऐसे टूल डेवलेप किए हैं, जिससे बहुत आसानी से बीमारियों का पता लग सकता है. गांव में आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके माध्यम से बीमारियों की जानकारी और रोकथाम की क्रांति लाने का प्रयास करेंगे. इसके साथ ही NIELIT ने यशोदा मेडिसिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और एम्स के साथ भी कई जगह बातचीत चल रही है, जिसके तहत बीमारियों का पता लगाना थोड़ा आसान हो जायेगा.

नवीनतम शोध एवं तकनीकी प्रगति पर चर्चा : सम्मेलन में यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम के प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. सुनील वडेरा का ऑनलाइन माध्यम से मुख्य वक्तव्य (Keynote Address) भी आयोजित किया गया, जिसमें वे वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीनतम शोध एवं तकनीकी प्रगतियों पर अपने विचार साझा किए. इस अवसर पर NIELIT गोरखपुर के निदेशक डॉ. डीके मिश्रा ने कहा कि नाइलिट देश में टेक्नोलॉजी फॉर ऑल के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है. NIELIT (नाइलिट) का निरंतर प्रयास है कि डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच से जुड़ने के अवसर प्राप्त हो.

