ETV Bharat / state

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट केस, उमेश काऊ का बयान आया सामने, बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस

नवीन उनियाल की रिपोर्ट

देहरादून: राज्य शिक्षा निदेशालय में शनिवार सुबह जो कुछ हुआ, उसने प्रशासनिक मर्यादा, कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक के साथ कथित मारपीट के मामले में एक ओर जहां विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर विधायक ने पूरे घटनाक्रम के लिए निदेशक और प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संगठनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है. इस पूरे विवाद की जमीनी पड़ताल के लिए ईटीवी भारत की टीम घटनास्थल पर पहुंची. सभी पक्षों की राय जानने की कोशिश की.

शनिवार सुबह शिक्षा निदेशालय में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि वे निदेशक के कार्यालय में गए. एक विद्यालय के नाम परिवर्तन को लेकर विवाद शुरू हो गया. शुरू में यह विवाद मौखिक बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गई. इस दौरान कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई. सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा.

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट केस (ETV Bharat)

निदेशक कार्यालय में हंगामा, आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज: ईटीवी भारत की टीम जब निदेशक के कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद तस्वीरों और दृश्य साक्ष्यों ने पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को और उजागर किया. घटना के समय निदेशक के कमरे में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ठीक सामने हंगामा और कथित मारपीट हो रही थी. कमरे में लगी तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल और राष्ट्रपति की तस्वीरें भी मौजूद थीं. बावजूद इसके वहां मौजूद लोगों पर न तो संवैधानिक मूल्यों का असर दिखा और न ही किसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हुआ.

घटना के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विधायक के साथ आए लोगों ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि हाथापाई और तोड़फोड़ भी की. वहीं इस मामले में सामने आए कुछ वीडियो और विजुअल्स में विधायक के साथ कथित हिस्ट्रीशीटर किस्म के लोगों की मौजूदगी और उनके द्वारा की गई तोड़फोड़ भी दिखाई दे रही है. जिससे मामला और गंभीर हो गया है.