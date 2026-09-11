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PM-RKVY योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश, कृषि निदेशक ने अधिकारियों को दिया डेडलाइन

रांची: झारखंड में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कृषि निदेशालय ने अपनी सजगता बढ़ा दी है.

झारखंड कृषि निदेशालय में निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित पदाधिकारियों और संस्थानों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया. 11 सितंबर को कृषि निदेशक की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से जुड़े संस्थानों समेत संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की.

इस बैठक में बताया गया कि PM-RKVY-DPR योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न अवयवों के क्रियान्वयन के लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है. इसके बाद झारखंड कृषि निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने और उस पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.

अगले सप्ताह तक DPR उपलब्ध कराने का निर्देश

निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया कि स्वीकृत योजनाओं के लिए पहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जाए और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर उसे कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए. जिससे नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके. कृषि निदेशक ने कृषि पदाधिकारियों से यह काम अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से पूरा करने को कहा गया है.

इसके अलावा जिन योजनाओं में e-Signature का काम अब तक किसी कारण से पूरा नहीं हुआ है, उसे तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया. तकनीकी सहयोग के लिए विभागीय पीएमयू से संपर्क स्थापित करने को भी कहा गया है.

जमीन की उपलब्धता नहीं तो जिला प्रशासन से समन्वय

स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन की उपलब्धता की समस्या सामने आने पर संबंधित जिले के उपायुक्त और अपर समाहर्ता से समन्वय कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य योजनाओं को जमीन के अभाव में लंबित होने से बचाना है.