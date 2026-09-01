झारखंड में जरूरत वाली बीजों की आपूर्ति पर जोर, कृषि निदेशक ने दिए कई निर्देश
झारखंड में किसानों के बीच बीज आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कृषि निदेशक ने कई निर्देश दिए. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 1, 2026 at 11:43 PM IST
रांचीः झारखंड में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और बीज आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कृषि विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं. कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज की अध्यक्षता में 1 सितंबर 2026 को हुई बैठक में बीज नीति के संदर्भ में कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद दिशा-निर्देश जारी किए गए.
मांग के अनुरूप बीज की आपूर्ति होगी सुनिश्चित
इस बैठक में तय किया गया कि राज्य में काम कर रहे बीज आपूर्तिकर्ता संस्थानों में राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और गैर-सरकारी संस्थानों को जरूरत के आधार पर बीज उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य राज्य में किसानों की मांग के अनुरूप बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
बीज आपूर्ति के लिए इन संस्थाओं से एग्रीमेंट
विभाग ने दलहन मिशन योजना के तहत बीज की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है. आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समेत संबंधित संस्थानों से बीज प्राप्त करने के लिए एकरारनामा किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए एनएससी को एकरारनामा का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड होगी जानकारी
बीज आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी बीज आपूर्तिकर्ता संस्थानों को भारत सरकार के 'साथी पोर्टल' पर बीज का आधार, प्रमाणित बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसके स्रोत से जुड़ी जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया है.
सभी बीज आपूर्तिकर्ता होंगे सूचीबद्ध
बैठक में सभी बीज आपूर्तिकर्ता संस्थानों को सूचीबद्ध करने का भी निर्णय लिया गया है. विभाग का जोर बीज की खरीद से लेकर उसकी गुणवत्ता और आपूर्ति तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर है. वहीं, उद्यानिकी पौध सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक NHB यानी National Horticulture Board से पंजीकृत और DBT यानी Department of Biotechnology से मान्यता प्राप्त संस्थानों से योजना के तहत पौध सामग्री प्राप्त करने का फैसला लिया गया है.
बहुराज्यीय बीज सहकारी समितियों को भी मौका
बैठक में बहुराज्यीय बीज सहकारी समितियों को भी निर्धारित पात्रता और गुणवत्ता मानकों के तहत बीज आपूर्ति व्यवस्था में शामिल करने पर सहमति बनी है. इससे किसानों को अलग-अलग फसलों और उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.
इसके अलावा बीज आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उद्धृत दरों में से एल-1 यानी सबसे कम दर के आधार पर ही बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की गई. विभाग ने निर्देश दिया है कि केवल कम कीमत को आधार न मानते हुए बीज की प्रमाणिकता, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता, उपलब्धता और समय पर आपूर्ति जैसे मानकों की भी गहन जांच की जाए.
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