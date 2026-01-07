ETV Bharat / state

मान्यता नहीं फिर भी कई इंस्टीट्यूट को Affiliation, बांटी हजारों डिग्रियां, डायरेक्टर गिरफ्तार

एसओजी की जांच में सामने आया कि संस्थान ने कई अन्य संस्थाओं को मान्यता दी है. देशभर में ऐसे 10 हजार इंस्टीट्यूट हैं.

fake institution Director arrested
आरोपी पुलिस की गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 7:15 PM IST

जयपुर: राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को लाइब्रेरियन और फायरमैन की डिग्रियां बांटने वाले आरोपी निजी संस्थान के डायरेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को एसओजी की टीम चेन्नई से पकड़कर लाई है. आरोपी चेन्नई में भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर अरुल ग्नाना मोइसन है. बीएसएस यूजीसी का अन्य किसी भी संस्थान से मान्यता प्राप्त नहीं है. इसके बावजूद उसने कई संस्थानों के नेटवर्क के जरिए फर्जी डिग्रियां देने का जाल फैला लिया. बीएसएस का चेन्नई और दिल्ली में ऑफिस भी बना रखा है. दलालों के नेटवर्क के जरिए बीएसएस कई कोर्सेज की डिग्रियां ऑन डिमांड मुहैया करवा देता है. आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि लाइब्रेरियन और फायरमैन भर्ती में फर्जी डिग्रियों की शिकायत लगातार मिल रही थी. इसके चलते भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान शक के दायरे में थी. इस बीच पटवारी भर्ती में भी गड़बड़ी का इनपुट मिला. इसकी तस्दीक करने टीम पहुंची तो पटवारी भर्ती से जुड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन फायरमैन की फर्जी डिग्री जारी होने की जानकारी मिली. यह डिग्रियां बैक डेट में बीएसएस संस्थान से जारी होने की जानकारी मिली. इसके आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यह कार्रवाई की गई है.

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख (ETV Bharat Jaipur)

पहले दो आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ में मिली कड़ी: उनका कहना था कि मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद हिंडौन (करौली) में AS फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के संचालक श्यामवीर की गिरफ्तारी हुई. इस इंस्टीट्यूट की तलाशी में पता चला कि यह इंस्टीट्यूट बीएसएस से एफिलिएटेड है. जिसके चेन्नई और दिल्ली में ऑफिस हैं. दोनों ऑफिस की भी एसओजी ने तलाशी ली तो सामने आया कि बड़ी संख्या में बैकडेट में डिग्रियां जारी की गई हैं. सबूत इकठ्ठा कर कोर्ट से वारंट हासिल करने के बाद चेन्नई से बीएसएस के डायरेक्टर अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया गया है.

भाषा की परेशानी आई तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद: उन्होंने कहा कि चेन्नई में एसओजी की टीम को दिक्कत आई तो गूगल ट्रांसलेट की मदद लेकर टीम आगे बढ़ी. अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि इस संस्थान के पास कहीं से भी मान्यता नहीं है. जबकि इस संस्थान में वॉकेशनल कोर्स के नाम पर कई कोर्सेज करवाए जाते हैं. इस संस्थान द्वारा फायरमैन के साथ ही लाइब्रेरियन की भी डिग्रियां जारी की गई हैं. जबकि इसका यूजीसी से सर्टिफिकेशन नहीं है. इसके बावजूद धड़ल्ले से डिग्रियां दी जा रही हैं.

जिस डेट की चाहिए, उसकी ऑन डिमांड डिग्री: पड़ताल में सामने आया कि डिग्रियां देने के लिए संस्थान ने फ्रेंचाइजी मॉडल बना रखा है. इस संस्था ने कई संस्थाओं को एफिलिएशन दे रखा है. देशभर में ऐसे 10 हजार इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 7 हजार आज भी एक्टिव हैं. जिनके जरिए हजार से ज्यादा कोर्सेज की डिग्रियां दी जा रही हैं. पड़ताल में सामने आया है कि हर एक इंस्टीट्यूट का कोई न कोई दलाल है. जो कैंडिडेट्स को झांसे में लेकर बैकडेट में अलग-अलग कोर्सेज की डिग्रियां मुहैया करवा रहे हैं. यह इंस्टीट्यूट अभ्यर्थियों की डिटेल बीएसएस ऑफिस भेजते हैं और वहां से जिस तारीख की मांगों, उसी डेट की डिग्री मिल जाती है.

