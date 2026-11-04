EXCLUSIVE: ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ नाम से बनेगी फिल्म, राज्य अलंकरण से सम्मानित मोहन सुंदरानी का बड़ा ऐलान
सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह ने नया रायपुर में किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित फिल्म निर्देशक मोहन सुंदरानी से खास बातचीत की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 6:12 PM IST
रायपुर: राज्य अलंकरण समारोह में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मोहन सुंदरानी को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया गया है. हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया.
सम्मान मिलने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में मोहन सुंदरानी ने अपने फिल्मी सफर, छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति और फिल्म सिटी को लेकर अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह जल्द ही ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ नाम से फिल्म बनाएंगे.
|सवाल: लंबे फिल्मी सफर के बाद आज आपको सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि को किस तरह देखते हैं?
मोहन सुंदरानी: देर-सबेर यह सम्मान मिल ही गया. ईश्वर ने छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से मुझे सम्मान प्रदान किया है. इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभारी हूं. आज मुझे जो पुरस्कार मिला है, वह फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में किए गए मेरे कार्यों के लिए दिया गया है. मैंने अनगिनत नाटकों और टीवी सीरियल्स का निर्देशन किया है, लेकिन आज यह सम्मान पाकर बेहद खुशी हो रही है. सच कहूं तो मुझसे भी ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ के कलाकारों को हो रही है. सरगुजा से लेकर बस्तर तक कलाकारों में उत्साह है. जगह-जगह से फोन आ रहे हैं. आज तो बधाइयां सुनते-सुनते मेरा पेट ही भर गया है.
|सवाल: छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के नाम से नहीं, बल्कि नक्सल मुक्त प्रदेश के रूप में पहचान बना रहा है. ऐसे समय में आपको फिल्म निर्देशन के लिए सम्मानित किया गया है. इसे किस नजरिए से देखते हैं?
मोहन सुंदरानी: यह बहुत बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त किया है. ऐसे नक्सल मुक्त प्रदेश में आयोजित अलंकरण समारोह के दौरान मुझे सम्मानित किया जा रहा है, यह मेरा सौभाग्य है. यह कलाकारों का आशीर्वाद है. मैं इसे सिर्फ अपना सम्मान नहीं मानता, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों का सम्मान है.
|सवाल: छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है. क्या आने वाले समय में आप इस विषय पर फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं?
मोहन सुंदरानी: जी हां, बिल्कुल. आने वाले समय में हम इस विषय पर फिल्म जरूर बनाएंगे. फिल्म के माध्यम से दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ किस तरह नक्सलवाद से मुक्त हुआ और सरकार ने इसके लिए किस तरह मेहनत की. प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए किए गए प्रयासों को हम पर्दे पर उतारेंगे. फिल्म का नाम ही ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ रहेगा.
|सवाल: इस प्रस्तावित फिल्म के निर्माण को लेकर प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे?
मोहन सुंदरानी: मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करूंगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें. प्रदेशवासियों और कलाकारों के आशीर्वाद से यह फिल्म जरूर बनेगी. छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है.
|सवाल: छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की बात करें तो आप इसे वर्तमान समय में कहां देखते हैं?
मोहन सुंदरानी: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ कलाकारों का भी कटोरा है. यहां हजारों-लाखों गांव ऐसे हैं, जहां 50 से 100 कलाकार मौजूद हैं. यह बात कहते हुए मुझे काफी गर्व होता है.
आप किसी पान ठेले पर जाकर पूछ लीजिए कि यहां नाचा पार्टी कहां रहती है, तो वह तुरंत आपको बता देगा कि फलां गली में रहती है. गीतकार कहां रहते हैं, यह भी लोग बता देंगे. लगभग हर गांव में यही स्थिति है. छत्तीसगढ़ कला का ऐसा भंडार है, जो कभी खत्म नहीं होगा. कला कभी विलुप्त नहीं हो सकती, अगर हम जैसे लोग इसे बरकरार रखने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें.- मोहन सुंदरानी, फिल्म निर्देशक
|सवाल: आप फिल्म जगत से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के निर्माण की चर्चा भी हो रही है. आप किस तरह की फिल्म सिटी चाहते हैं और वहां क्या सुविधाएं होनी चाहिए?
मोहन सुंदरानी: छत्तीसगढ़ शासन ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है. छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम भी बनाया गया है और उसके अध्यक्ष व पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है. मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने के बाद बॉलीवुड हो या मद्रास की फिल्म इंडस्ट्री, सभी लोग यहां शूटिंग करने आएंगे.
मैं तो कहता हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ ही एक फिल्म सिटी है. यहां आप जहां खड़े हो जाएं, वहीं शूटिंग हो सकती है. यहां प्राकृतिक सुंदरता, गांव, जंगल, पहाड़ और अलग-अलग तरह की लोकेशन मौजूद हैं. मैं बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि वे छत्तीसगढ़ आएं, यहां की लोकेशन देखें और फिल्मों की शूटिंग करें.
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने फिल्म निर्माताओं के लिए प्रदेश के दरवाजे खोल दिए हैं. बाहर से आकर कोई भी निर्माता यहां फिल्म बना सकता है और सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. यह हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है.
|सवाल: किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण मिलने के बाद आगे की क्या योजनाएं हैं?
मोहन सुंदरानी: मेरे लिए यह सम्मान बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं इसे छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों को समर्पित करता हूं. मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूं. आने वाले समय में भी फिल्म और निर्देशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा.