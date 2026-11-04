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EXCLUSIVE: ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ नाम से बनेगी फिल्म, राज्य अलंकरण से सम्मानित मोहन सुंदरानी का बड़ा ऐलान

EXCLUSIVE: ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ नाम से बनेगी फिल्म ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राज्य अलंकरण समारोह में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मोहन सुंदरानी को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया गया है. हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया.

सम्मान मिलने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में मोहन सुंदरानी ने अपने फिल्मी सफर, छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति और फिल्म सिटी को लेकर अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह जल्द ही ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ नाम से फिल्म बनाएंगे.