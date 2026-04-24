Mock Drill : ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी जिले में एक बार फिर हुआ ब्लैकआउट...
सरहदी जिले बाड़मेर में एक बार फिर हुआ ब्लैकआउट. शहर में 15 मिनट तक छाया रहा अंधेरा. हवाई हमले से बचने का किया रिहर्सल...
Published : April 24, 2026 at 10:26 PM IST
बाड़मेर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहरी जिले बाड़मेर में शुक्रवार को एक बार फिर ब्लैकआउट लागू किया गया, जिसके चलते रात 8:00 बजे सायरन की गूंज के बाद पूरा बाड़मेर शहर अंधेरे में डूब गया. इससे पहले शहर के पीजी कॉलेज मैदान में हवाई हमले को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. सिविल सेवा दिवस पर गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हवाई हमले का रिहर्सल औक ब्लैकआउट किया गया.
हवाई हमले से अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने की प्रक्रिया का अभ्यास किया. इसके उपरांत बाड़मेर शहर में रात्रि 8 से 8.15 बजे तक ब्लैकआउट किया गया. ब्लैकआउट करीब 15 मिनट तक लागू रहा, जिसके चलते बाड़मेर शहर अंधेरे में डूबा नजर आया.
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अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सतर्कता एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि गृह विभाग के निर्देशानुसार होने वाला यह अभ्यास केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ आम नागरिकों की तत्परता और समन्वय की भी परख की गई.
यह अभ्यास आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है. उन्होंने विशेष रूप से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों से इस अभ्यास में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया, ताकि वे आपदा के समय समाज के सशक्त सहयोगी बन सकें.
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राजेंद्र सिंह चांदावत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने ब्रीफिंग के जरिए उपस्थित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से न केवल विभागों की तैयारी मजबूत होती है, बल्कि आम नागरिकों में भी आपदा के समय सही व्यवहार को लेकर जागरूकता बढ़ती है. उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने एवं कमियों में सुधार लाने की बात कही. ब्लैकआउट के दौरान आमजन से सहयोग की अपील की गई और अधिकांश स्थानों पर लोगों ने निर्देशों का पालन किया.
मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन द्वारा पूर्व में अपील जारी कहा गया कि इस दौरान घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक नियमित प्रक्रियात्मक ड्रिल है. इसको सिविल डिफेंस तैयारियों का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. जिसके चलते ब्लैकआउट के लिए सायरन बजते ही लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली बंद करते हुए इस मॉक ड्रिल में सहयोग किया.