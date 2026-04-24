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Mock Drill : ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी जिले में एक बार फिर हुआ ब्लैकआउट...

बाड़मेर में एक बार फिर हुआ ब्लैकआउट ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहरी जिले बाड़मेर में शुक्रवार को एक बार फिर ब्लैकआउट लागू किया गया, जिसके चलते रात 8:00 बजे सायरन की गूंज के बाद पूरा बाड़मेर शहर अंधेरे में डूब गया. इससे पहले शहर के पीजी कॉलेज मैदान में हवाई हमले को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. सिविल सेवा दिवस पर गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हवाई हमले का रिहर्सल औक ब्लैकआउट किया गया. हवाई हमले से अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने की प्रक्रिया का अभ्यास किया. इसके उपरांत बाड़मेर शहर में रात्रि 8 से 8.15 बजे तक ब्लैकआउट किया गया. ब्लैकआउट करीब 15 मिनट तक लागू रहा, जिसके चलते बाड़मेर शहर अंधेरे में डूबा नजर आया. पढ़ें : बूंदी में मॉक ड्रिल: बस स्टैंड पर 'एयर स्ट्राइक', सूचना पर दौड़ा प्रशासन, परखा आपात स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सतर्कता एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि गृह विभाग के निर्देशानुसार होने वाला यह अभ्यास केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ आम नागरिकों की तत्परता और समन्वय की भी परख की गई.