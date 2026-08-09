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नगरीय निकायों को 100% कचरा संग्रहण से लेकर टूटी सड़कों की मरम्मत तक के निर्देश

सभी नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश से टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाए.

Department of Local Self-Government
स्वायत्त शासन विभाग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को शहरों की सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. डीएलबी डायरेक्टर ने सभी निकाय प्रमुखों को घर-घर जाकर 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने, कचरा यार्ड में लीगेसी वेस्ट यानी लंबे समय से जमा पुराने कचरे का ढेर बढ़ने से रोकने और टूटी सड़कों के मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं.

बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के निर्देश: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को नियमित रूप से मजबूत करें. इसके लिए घर-घर कचरा उठाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा न हो. इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने सभी निकायों के आयुक्त और अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया है. इसके साथ ही बारिश के कारण शहरों में जगह-जगह टूटी और क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी विभाग ने गंभीरता दिखाई है. सभी नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश से टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और हादसों का खतरा कम किया जा सके.

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बंद स्ट्रीट लाइट भी होंगी चालू: आदेश में सड़कों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी जल्द चालू कराने के निर्देश दिए गए हैं. डीएलबी डायरेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में ऐसी लाइटों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त कराएं, जिससे रात के समय लोगों को पर्याप्त रोशनी मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो. इसके अलावा सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को लेकर भी नगरीय निकायों को कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से गौशाला पहुंचाया जाए, ताकि सड़क पर इनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

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स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निकायों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. ये निर्देश स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता से मिले पत्र के बाद जारी किए गए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकाय इन कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें.

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