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मऊ की काव्या-तृषा की गुहार पर सड़क निर्माण के निर्देश

अधिशासी अधिकारी मणि भूषण त्रिपाठी ने बच्चियों और उनकी माता से बातचीत कर समस्या जानी और सड़क की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर कहा, "तत्काल सड़क बनाई जाएगी" अधिकारियों ने बच्चियों को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें स्कूल आने-जाने में परेशानी नहीं होगी.

मऊ: वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से रास्ते की समस्या दूर करने की गुहार लगाने वाली सीआरपीएफ जवान की दो मासूम बेटियां काव्या और तृषा की फरियाद आखिरकार रंग ले आई. जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद बुधवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणि भूषण त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और रास्ते का निरीक्षण कर, संबंधित अधिकारियों को सड़क निर्माण के निर्देश दिए.

अधिकारियों ने काव्या और तृषा को चॉकलेट गिफ्ट कर उनसे पढ़ाई के बारे में जाना. उन्होंने बच्चियों को मन लगाकर पढ़ाई करने तथा बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया. रास्ते की समस्या को लेकर बच्चियों की मासूम पहल की स्थानीय स्तर पर भी खूब चर्चा हो रही है.



बताते चलें कि पिछले महीने कक्षा एक में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सड़क की समस्या को लेकर फरियाद की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका के माध्यम से सड़क बनवाई थी. सड़क बनने के बाद जिलाधिकारी स्वयं बच्ची के घर साइकिल और चॉकलेट लेकर पहुंचे और उसे प्रोत्साहित किया.

अब स्कूल आने जाने में परेशानी नही होगी (Photo Credit : ETV Bharat)

मासूम काव्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रोड से जाने में उसे काफी दिक्कत होती है. उसने बताया कि ईओ साहब मौके पर आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका रास्ता जल्द बन जाएगा. काव्या ने बताया कि अधिकारियों ने उसे चॉकलेट भी दी, जिससे वह काफी खुश है.

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