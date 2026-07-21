'हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की डिजिटल ट्रैकिंग के निर्देश, रेफरल सिस्टम भी होगा मजबूत'
हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग में सामने आया कि ट्राइबल एरिया में महिलाओं में एनीमिया के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं.
Published : July 21, 2026 at 8:02 PM IST
जयपुर: प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, हाई रिस्क गर्भवतियों की निगरानी, रेफरल प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग तथा प्रसव सुविधा वाले राजकीय अस्पतालों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में हुए सभी सिजेरियन प्रसव तथा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्थिति की अधिकारियों एवं फील्ड स्वास्थ्यकर्मियों से सीधे जानकारी ली. अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में सभी प्रसव सुरक्षित रहे. इस पर उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को भर्ती सभी प्रसूताओं की सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए.
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एनिमिया के मामले अधिक: प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग में सामने आ कि ट्राइबल एरिया में महिलाओं में एनीमिया के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय हैं. लेकिन हमारी टीम लगातार ऐसी महिलाओं की ट्रैकिंग कर रही है.
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'रेफरल सिस्टम को मजबूत करना जरूरी': गायत्री राठौड़ ने कहा कि रेफरल सिस्टम को मजबूत करना काफी जरूरी है. इसके लिए 104 अथवा 108 एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं और एम्बुलेंस प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि जिस चिकित्सा संस्थान में मरीज को भेजा जा रहा है. वहां पूर्व सूचना देकर उपचार की तैयारी की जाए. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर दवाइयों एवं आवश्यक खरीद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप करने के निर्देश भी दिए गए है.