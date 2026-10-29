यूपी में त्योहारों पर बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, दीपावली-छठ पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती को लेकर दी हिदायत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:18 PM IST
लखनऊ : दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी उप्र पावर काॅरपोरेशन ने तेज कर दी है. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को त्योहारों के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने त्योहार के समय बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर उन्हें परेशान करने से भी बचने को कहा. उन्होंने निर्देश दिये कि बड़े और संगठित रूप से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.
ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन को लेकर अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्देश दिए कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या न झेलनी पड़े.
उन्होंने कहा कि जहां जरूरत हो वहां ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार तत्काल किया जाए. ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत पर उपभोक्ताओं को बधाई दी. इससे घरेलू, व्यावसायिक सहित अन्य श्रेणियों को लगातार पांचवें महीने सीधा लाभ मिलेगा.
नव सृजित नगर पंचायतों में भी मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति : नवसृजित नगर पंचायतों की विद्युत व्यवस्था को लेकर मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने को नगर विकास विभाग तैयार है, इसलिए विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जाए.
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