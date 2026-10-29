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यूपी में त्योहारों पर बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, दीपावली-छठ पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी उप्र पावर काॅरपोरेशन ने तेज कर दी है. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को त्योहारों के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने त्योहार के समय बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर उन्हें परेशान करने से भी बचने को कहा. उन्होंने निर्देश दिये कि बड़े और संगठित रूप से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.