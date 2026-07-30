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वन विभाग में कैम्पा मद से करोड़ों का वृक्षारोपण, जिला पंचायत की सामान्य सभा में जांच के दिए निर्देश

जांजगीर चांपा जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई.इसमें कैम्पा मद में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं देने का मुद्दा उठा.

inquiry driven Campa fund plantation
कैम्पा मद से वृक्षारोपण को लेकर जांच के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 12:56 PM IST

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जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले में वन विभाग ने 7 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण करने की जानकारी जिला पंचायत के सामान्य सभा में दी. वृक्षारोपण में हुए बड़ी राशि के उपयोग से जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ने अनभिज्ञता जताई. दोनों ने इसे लेकर भौतिक सत्यापन के साथ जांच के आदेश दिए हैं.

स्वास्थ्य,चिकित्सा और वनविभाग पर हुई चर्चा
जांजगीर चांपा जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई. जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरि की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा में नव नियुक्त जिला पंचायत सीईओ का परिचय हुआ. सामान्य सभा में इस बार स्वास्थ्य, चिकित्सा और वन विभाग पर विशेष चर्चा हुई.

inquiry driven Campa fund plantation
वन विभाग में कैम्पा मद से करोड़ों का वृक्षारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
वन विभाग में कैम्पा मद से करोड़ों का वृक्षारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला पंचायत सदस्यों से मौसमी बीमारी के साथ प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को तैयार रखने के निर्देश दिए. साथ ही स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के साथ साथ निजी स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर पर भी नियंत्रण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए- सत्यलता आनंद मिरि,अध्यक्ष जिला पंचायत


जिला पंचायत वन विभाग से सभापति ने वन विभाग के अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया.

18 माह के कार्यकाल बीतने के बाद भी वन विभाग किसी भी वृक्षारोपण की जानकारी नहीं देता. न ही वृक्षारोपण में हुए खर्च की जानकारी देते हैं.हमने कैम्पा मद से किए गए वृक्षारोपण पर जांच की मांग की है- बबिता रवि बच्चन, सभापति वन विभाग

जिला पंचायत में आयोजित सामान्य सभा बैठक में कई विभागीय अधिकारी नदारत रहे, जिस पर सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की.इसके साथ ही वन विभाग में करोड़ों रुपए की लागत से हुए वृक्षारोपण की जांच की अनुशंसा की.

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