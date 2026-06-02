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उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की दौड़ तेज, 5 जून अंतिम तिथि; बोर्ड अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ( Photo Credit: ETV Bharat )