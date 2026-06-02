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उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की दौड़ तेज, 5 जून अंतिम तिथि; बोर्ड अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

अंतिम तिथि को देखते हुए दोनों वक्फ बोर्डों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले चार दिनों के लिए रद्द कर दी हैं.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 12:01 PM IST

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लखनऊ: वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के तहत देशभर की वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा युद्धस्तर पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है. 5 जून 2026 को निर्धारित अंतिम तिथि को देखते हुए दोनों बोर्डों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी जीशान रिजवी ने बताया कि बोर्ड का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा करना है. उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में पोर्टल पर कुछ तकनीकी समस्याएं थीं, लेकिन अब अधिकांश दिक्कतें दूर कर दी गई हैं.

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की 5 जून अंतिम तिथि (Video Credit: ETV Bharat)

हालांकि जिन संपत्तियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख मुतवल्लियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, उन्हें सत्यापन के दौरान निरस्त किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की करीब 2,000 से अधिक संपत्तियां इसी कारण अस्वीकृत हुई हैं.

अंतिम तिथि को देखते हुए दोनों वक्फ बोर्डों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले चार दिनों के लिए रद्द कर दी हैं. कार्य में तेजी लाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड में तीन तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड में 15 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो पोर्टल पर अपलोडिंग, जांच और अनुमोदन का कार्य कर रहे हैं.

दूर-दराज जिलों से लखनऊ पहुंच रहे मुतवल्ली: उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में मुतवल्ली और संबंधित लोग लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंच रहे हैं. जौनपुर से आए मेहंदी हसन ने बताया कि उनकी वक्फ संपत्ति से संबंधित धारा-37 की नकल नहीं था उन्हें उम्मीद है कि आवश्यक प्रमाणपत्र जल्द मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया तो आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.


बदायूं के नूर मोहम्मद, जो वहां समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने बताया कि कई लोगों की शिकायत है कि पंजीकरण के बावजूद उनकी संपत्तियां पोर्टल पर लंबित दिख रही हैं. कुछ मामलों में संपत्तियां निरस्त कर दी गईं, लेकिन संबंधित लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास गजट अधिसूचना है लेकिन धारा-37 का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वे भी समाधान के लिए बोर्ड कार्यालय पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि यदि अगले दो-तीन दिनों में त्रुटियां दूर नहीं की गईं तो संबंधित संपत्तियां निरस्त ही मानी जाएंगी.

बरेली के अब्दुल कादिर ने बताया कि वह अपनी मस्जिद से संबंधित दुकानों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए वक्फ बोर्ड आए हैं. उन्हें प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी, इसलिए पहले जानकारी प्राप्त कर पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहे हैं.

बाराबंकी के देवा शरीफ निवासी इमरान हाशमी ने बताया कि उन्होंने अपनी मस्जिद का पंजीकरण नवंबर में कराया था, लेकिन अब भी उसका स्टेटस लंबित दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से वह लखनऊ में रहकर लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है.

वहीं लखनऊ के अहमद मियां का कहना है कि पोर्टल पर तेजी से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में संपत्तियों के निरस्त होने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड को लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और अतिरिक्त सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की संभावना कम है, जबकि कई मामलों में आपत्तियों के निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड की स्थिति
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अनुसार कुल 1,32,679 वक्फ संपत्तियों के विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें से अब तक 1,19,597 संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है.


अपलोड की गई संपत्तियों में

  • 73111 संपत्तियां अनुमोदित (Approved) हो चुकी हैं.
  • 31,319 संपत्तियां गलत जानकारी के कारण निरस्त (Rejected) की गई हैं.
  • 4199 संपत्तियां एप्रूवर स्तर पर लंबित हैं.
  • 13699 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित हैं.
  • शिया वक्फ बोर्ड की स्थिति
  • शिया वक्फ बोर्ड की कुल 7,745 वक्फ संपत्तियों में से 7,594 का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है.
  • 4,047 संपत्तियां अनुमोदित की जा चुकी हैं.
  • 2,496 संपत्तियां निरस्त हुई हैं.
  • 151 संपत्तियां एप्रूवर स्तर पर लंबित हैं.
  • 431 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित हैं.
  • बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निरस्त श्रेणी में पहुंच चुकी संपत्तियों को भी आवश्यक सुधार कर 5 जून 2026 तक पुनः अपलोड करने का अवसर उपलब्ध है.
  • जिलों में चलाया जा रहा विशेष अभियान

वक्फ संपत्तियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. विभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से अधिकारियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन कराने, त्रुटियों को दूर कराने तथा 50 एकड़ से अधिक भूमि वाले मामलों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के संकलन और समस्याओं के समाधान के लिए जिलावार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अंतिम तिथि से पहले अधिकतम वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सत्यापन पूरा किया जा सके.

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