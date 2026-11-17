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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनसा देवी मंदिर स्थापना दिवस व सुरक्षा पर 24 घंटे में फैसले का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नगर आयुक्त को श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस व सुरक्षा पर 24 घंटे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस व सुरक्षा से जुड़ी याचिका का मंगलवार को निस्तारण करते हुए दिया.