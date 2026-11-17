इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनसा देवी मंदिर स्थापना दिवस व सुरक्षा पर 24 घंटे में फैसले का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नगर आयुक्त को श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस व सुरक्षा पर 24 घंटे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस व सुरक्षा से जुड़ी याचिका का मंगलवार को निस्तारण करते हुए दिया.
प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को नगर आयुक्त के समक्ष नया प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया. विष्णु शंकर त्रिपाठी की याचिका में कानपुर नगर के नगर आयुक्त को 21 सितंबर 2026 के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी. साथ ही गंगेश्वर महादेव मठ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह के लिए पूर्व की भांति आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी प्रार्थना की गई थी.
"नगर आयुक्त को अगले 24 घंटे में शिकायत पर निर्णय लेना होगा" : सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त की ओर से कहा गया कि याची की शिकायत पर नगर आयुक्त स्वयं विचार कर सकते हैं और कानून के अनुसार उचित आदेश करेंगे. इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रत्यावेदन मिलने के बाद नगर आयुक्त को अगले 24 घंटे में शिकायत पर निर्णय लेना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए.
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