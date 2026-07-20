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पंचकूला में दहेज प्रताड़ना के मामले में इंस्पेक्टर और एएसआई को निलंबित करने का निर्देश, मंत्री ने लिया एक्शन

दहेज प्रताड़ना मामले में लापरवाही पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कड़ी कार्रवाई की है.

DOWRY HARASSMENT CASE
इंस्पेक्टर और एएसआई को निलंबित करने का निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 20, 2026 at 8:20 PM IST

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पंचकूला: विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में पंचकूला शहर में सेवारत महिला पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमारी और एएसआई कविता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पुलिस विभाग को मामले की निष्पक्ष जांच कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए. साथ ही कहा कि पीड़ित बेटी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए.

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठकः दरअसल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने यह सख्त निर्देश सोमवार को पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते समय दिए. इस दौरान कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा और उपायुक्त सतपाल शर्मा भी उपस्थित रहे.

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार (ETV Bharat)

दहेज की मांग और प्रताड़ित करने के आरोप: पंचकूला सेक्टर-15 निवासी एक महिला शिकायतकर्ता ने अपने ससुराल पक्ष पर उनसे दहेज की मांग करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. साथ ही पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने और एफआईआर में छह लाख रुपये के लेन-देन और दहेज से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल न करने के आरोप भी लगाए हैं. शिकायतकर्ता की पीड़ा सुनकर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित उक्त पुलिस महिला इंस्पेक्टर और एएसआई को निलंबित करने के निर्देश दे दिए. उन्होंने पुलिस विभाग को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

Inspector and ASI suspend
मौके पर मौजूद अधिकारी व अन्य (ETV Bharat)
इन विवादों को भी सुलझाया:

1. गांव रैला एवं सेक्टर-12 निवासी एक शिकायतकर्ता ने दूसरे पक्ष पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और नगर निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने, फर्जी रजिस्ट्री कराने और उसकी संपत्ति तक जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा करने का आरोप लगाया. शिकायतकर्ता ने मांग करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाकर आवागमन के मार्ग को पुनः बहाल कराया जाए. इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री पंवार ने उपायुक्त और पुलिस उपायुक्त को दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Inspector and ASI suspend
फरियादी (ETV Bharat)

2. सेक्टर-19, पंचकूला निवासी ने शिकायत में बताया कि सरकार द्वारा डेयरियों को शहर से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि डेयरी संचालक मवेशियों का गोबर खुले स्थानों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के खाली प्लॉटों और आसपास के पार्कों में फेंक रहे हैं. इससे गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है. इस पर मंत्री ने नगर निगम, पंचकूला को डेयरियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और पार्कों व खाली प्लॉटों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि प्राधिकरण की भूमि पर यदि कहीं अवैध कब्जा या अतिक्रमण है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए.

3. गांव बागवाली निवासी एक शिकायतकर्ता ने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति पर उसके प्लॉट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की भूमि पर अवैध कब्जा कर गेट लगाने और रास्ता बंद करने का आरोप लगाया. शिकायतकर्ता ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की. इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के संबंधित अधिकारी ने बताया कि मामले में पुलिस, राजस्व विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निशानदेही कराई जानी है. इसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. मामले का संज्ञान लेते हुए मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संयुक्त निशानदेही का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कराया जाए. यदि निर्धारित अवधि में यह कार्य पूरा नहीं होता है, तो पूर्व में की गई निशानदेही के आधार पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

Inspector and ASI suspend
मंत्री कृष्ण लाल पंवार (ETV Bharat)
इन गांवों की समस्याओं के भी समाधान: गांव कोट निवासी एक शिकायतकर्ता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर उनकी भूमि और नगर निगम की भूमि पर लगे सफेदा के पेड़ों को काटने और बार-बार आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. दोनों पक्षों की बात सुनकर मंत्री ने एसडीएम पंचकूला और जिला वन अधिकारी को संयुक्त रूप से मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. इसी तरह गांव भानु निवासी व्यक्ति ने गांव के ही कुछ व्यक्तियों पर उसकी गली के दोनों ओर अवैध कब्जा कर निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट डालने और सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया. मंत्री ने नगर निगम, पंचकूला को मार्ग से मलबा हटाकर साफ-सफाई कराने और सड़क को पक्का कराने के निर्देश दिए.मूलभूत सुविधाओं का अभाव और प्लाट का कब्जा नहीं मिला: नगर परिषद, कालका के वार्ड नंबर-6 के पार्षद ने वार्ड के अनियमित क्षेत्र में होने के कारण मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत की. उन्होंने वार्ड की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की भी मांग उठाई. इस पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि जिन अवैध कॉलोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास कर रही है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जा रहा है. कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों में भी बिजली, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. मंत्री ने नगर परिषद, कालका को निर्देश दिए कि कॉलोनियों के नियमित होने तक वहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. ऐसी सभी कॉलोनियों में पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं.

प्लॉटों का वास्तविक कब्जा नहीं मिलाः इसके अलावा गांव माजरी जट्टा के निवासियों ने अपनी शिकायत में बताया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें दो-दो बिस्वा के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए थे और उनकी रजिस्ट्रियां भी तहसील कालका द्वारा उनके नाम पर कर दी गई हैं. इसके बावजूद आज तक उन्हें प्लॉटों का वास्तविक कब्जा नहीं मिला है. मामले का संज्ञान लेते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने नगर परिषद, कालका के कार्यकारी अधिकारी को शीघ्र निशानदेही कराकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कई प्रमुख लोग रहे मौजूद: इस अवसर पर मेयर श्यामलाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवीनगर, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, पुलिस उपायुक्त अदिति सिंह, नगर निगम आयुक्त विनय कुमार, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) हैरतजीत कौर, जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे.

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