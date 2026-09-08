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आगरा में बिना मान्यता के चल रहे 58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश

नियमों को ताक पर चल रहे निजी स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना, बीईओ को स्कूलों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश.

schools without recognition in Agra
Etv Bharat58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:09 AM IST

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आगरा : आगरा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों और बिना विभागीय मान्यता अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने वाले मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने जिले के 58 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही खंड शिक्षाधिकारियों को तत्काल संचालित ये स्कूल बंद कराने के निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही 73 मदरसों को नोटिस जारी करके अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं बंद करने और तीन दिन में साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. जिससे बिना मान्यता संचालित स्कूल और मदरसों में खलबली मच गई है.

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बिना मान्यता विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है. जो अमान्य स्कूल हैं. उन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

schools without recognition in Agra
58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश, (ETV Bharat)
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बिना मान्यता के चल रहे 58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश. (ETV Bharat)
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बिना मान्यता के चल रहे 58 निजी स्कूलों को बंद करें. (ETV Bharat)

इसके साथ ही नोटिस की अवधि के बाद भी संचालन जारी रखते हैं तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना और विधिक कार्रवाई हो सकती है.

जिले में अभी 58 चिन्हित स्कूल जैतपुर कलां, पिनाहट, शमसाबाद, आगरा नगर, फतेहपुर सीकरी, अछनेरा और बाह समेत अन्य विकास खंड में मिले हैं.

इस बारे में खंड शिक्षाधिकारियों को स्कूल बंद कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. जुर्माने के बाद भी यदि स्कूलों का संचालन मिलता है तो मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

73 मदरसों को नोटिस

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि जिले में बिना विभागीय मान्यता व संबद्धता के अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने वाले 73 मदरसों को नोटिस जारी किया है. जो अछनेरा, बाह, बिचपुरी, एत्मादपुर, फतेहपुर सीकरी और नगर क्षेत्र में स्थित हैं.

इस बारे में संबंधित प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से तीन दिन में साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मांगा है. अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चलाने के लिए अलग से मान्यता लेना जरूरी है.

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निजी स्कूलों पर ज़ुर्माना
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