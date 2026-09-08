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आगरा में बिना मान्यता के चल रहे 58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश

Etv Bharat58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश. ( ETV Bharat )

आगरा : आगरा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों और बिना विभागीय मान्यता अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने वाले मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने जिले के 58 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही खंड शिक्षाधिकारियों को तत्काल संचालित ये स्कूल बंद कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 73 मदरसों को नोटिस जारी करके अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं बंद करने और तीन दिन में साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. जिससे बिना मान्यता संचालित स्कूल और मदरसों में खलबली मच गई है. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बिना मान्यता विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है. जो अमान्य स्कूल हैं. उन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. 58 निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश, (ETV Bharat)